Marechaussee deelt zware klappen uit aan collega's: werkstraf geëist

Een teamuitje met dertien bijna allemaal dronken militairen van de Koninklijke Marechaussee in Oirschot is eind juni vorig jaar compleet uit de hand gelopen. Twee van hen raakten door toedoen van een collega zo gewond dat ze sindsdien niet meer normaal kunnen functioneren. Een 25-jarige marechaussee uit Tilburg die de mishandelingen zou hebben gepleegd, stond maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

Tegen de marechaussee uit Tilburg werd een werkstraf van tachtig uur geëist. Als hij de komende drie jaar weer de fout ingaat, volgt nog een werkstraf van honderd uur. Ook zou hij duizenden euro's aan schadevergoedingen aan de slachtoffers moeten betalen.

Het ene slachtoffer heeft last van een hersenschudding, de ander ondervindt grote hinder van een ingrijpende knie-operatie. Beiden zijn aangeslagen en geven aan dat ze door het gebeuren het vertrouwen in collega’s zijn kwijtgeraakt. Het ministerie van Defensie heeft de verdachte uit Tilburg overigens al per 1 februari disciplinair ontslagen.

'Zeker dronken'

De vriendengroep was in de nacht van 29 op 30 juni 2023 in een busje onderweg naar de kazerne in Oirschot toen het misging. Op de bestuurder na had iedereen (veel) alcohol gebruikt. De marechaussees hadden eerst wat ingedronken en ze waren hiermee tot diep in de nacht stug doorgegaan. De Tilburger zei dat hij zelf ook ‘zeker dronken’ was: “Ik denk dat ik een stuk of tien glazen achterover heb geslagen, inclusief Flügels en sterke drank.”

De rechtbank schrok van deze constatering: dat had ze niet verwacht van mensen bij de Koninklijke Marechaussee. Is dat normaal, vroeg ze zich hardop af. Ook verwonderde ze zich over het feit dat er zoveel mensen in het busje zaten.

Tijdens de terugreis naar de kazerne begon de Tilburger zich steeds meer te ergeren aan het in zijn ogen handtastelijke, plagerige en vervelende gedrag van de andere inzittenden. Een aantal van hen verklaarde juist dat híj continu zat te schelden. Op een bepaald moment werd het de verdachte zo gortig dat hij eerst een collega wegduwde en vervolgens met gebalde vuist minstens één keer een andere, vrouwelijke marechaussee in haar gezicht sloeg.

Dit slachtoffer verklaart nog dagelijks last te hebben van wat er die nacht is voorgevallen. Ze kampt met nachtmerries en paniekaanvallen: “Toen ik de verdachte eens op de gang zag, kreeg ik zo’n paniekaanval.”

Kruisbanden afgescheurd

Toen de chauffeur het busje stilzette, vluchtte de Tilburger uit de wagen. Een goede kameraad probeerde hem vervolgens in bedwang te houden. Dit moest hij echter bekopen met klappen tegen zijn been en knie. Door dit geweld scheurde opnieuw een kruisband af met als gevolg dat zijn kameraad nooit meer zal kunnen voetballen. Terwijl dit juist zijn grootste passie was.

Ook is het nog maar de vraag of dit slachtoffer ooit nog optimaal kan functioneren binnen Defensie. “We vormden een broederschap, je was een goede vriend. Waarom?”, las hij in tranen voor tijdens de zitting.

De verdachte, die overigens een blanco strafblad had, kon geen goed antwoord geven op deze vraag. “Ik denk dat het een opeenstapeling van eigen emoties is geweest in combinatie met de drank. Meestal word ik gezellig van alcohol. Ik had dit eerder moeten inzien, begrijp ik nu uit trainingen die ik volg. Dit had ik niet zo moeten doen, ook omdat we vrienden waren. Ik vind het echt heel erg.”