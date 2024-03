Nu al kans op bosbranden in Brabant: ‘Het is wachten op doden’

Je zou het na de regen van de afgelopen maanden niet zeggen, maar de kans op een flinke natuurbrand is nu alweer aanwezig. Zo is de natuur in De Kempen kurkdroog. Brandweerman Wally Paridaans wil landelijke regels om onbeheersbare branden te voorkomen. “We zien de laatste jaren niet meer natuurbranden, wel grotere en onbeheersbare branden.” Daarbij bestaat de kans op dodelijke slachtoffers.

In Nederland hebben we allerlei plannen om het water tegen te houden, maar voor natuurbranden hebben we geen goede plannen klaarliggen. Dat stelt bosbrandexpert Cathelijne Stoof.

“Je hoort ze knetteren van droogte."

Sinds 1994 wordt in Nederland het aantal natuurbranden niet meer officieel bijgehouden. Stoof heeft nu zelf een overzicht gemaakt en daaruit blijkt dat Brabant zeer brandbaar is. Hoe dat kan? “Dat is lastig om te zeggen, omdat er nooit onderzoek naar gedaan is”, zegt Wally Paridaans, landelijk adviseur natuurbrandbestrijding en werkzaam bij de brandweer in Zuid-Oost Brabant. En daar baalt hij van. Het lijkt erop dat zandgronden garant staan voor snellere natuurbranden. Als je naar het kaartje kijkt met grondsoorten en aantallen natuurbranden zou je die conclusie kunnen trekken. “Dat komt mogelijk door het sneller uitdrogen van zandgronden ten opzichte van kleigronden”, weet Paridaans. In natuurgebied De Kempen laat hij zien dat het nu al droog is. Paridaans trekt wat grassen uit de grond: “Je hoort ze knetteren van droogte. Dit is echt heel erg brandbaar. De bodem is wel nat maar dit is kei droog.”

"We lopen echt het risico op dodelijke slachtoffers.”