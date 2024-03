Herinneringen aan voetbalicoon Kees Rijvers: familieman die de wacht houdt

De voetbalwereld verliest maandag in Kees Rijvers een voetbalicoon. Rijvers was succesvol als speler, trainer en bondscoach. Maar hij was ook een echte familieman met een arendsoog voor voetbaltalent. "Voor mijn broer René en mij was hij als een tweede vader", vertelt Willy van de Kerkhof.

De voetbaltalenten van de voetballers René en Willy van de Kerkhof waren in goede handen bij trainer Kees Rijvers. Zowel bij FC Twente als PSV kregen de gebroeders Van de Kerkhof te maken met Rijvers. Die maakte er geen geheim van dat hij graag zag dat zijn spelers snel zouden trouwen en kinderen zouden krijgen, Willy: "Dat gaf zekerheid en zorgde voor rust in onze gezinnen. Dat was typisch Rijvers. Hij was een vader voor al zijn spelers." De vader van René en Willy overleed toen de broers vijf jaar oud waren. "Rijvers nam die rol over en werd onze tweede vader."

"Je kon dag en nacht bij hem terecht. Hij was een vader voor al zijn speler."

Willy vond Rijvers een geweldige trainer. "Niet streng, maar hij had wel een bepaalde visie op het spel. Zó gaan we spelen vandaag. Daar viel niet aan te marchanderen. Je kon dag en nacht bij hem terecht." In de voetbalwereld gaat volgens Willy het verhaal dat Rijvers, toen hij trainer was bij FC Twente, een halve nacht heeft staan spioneren in de straat van Epi Drost. "Die lustte wel een biertje een dag voor een competitiewedstrijd. In zijn auto wilde hij de speler betrappen, maar Epi kwam niet thuis en sliep ergens anders." De laatste jaren verwaterde het contact met Kees Rijvers. "We hebben hem vaak uitgenodigd in onze business-lounge in het PSV-stadion, maar hij is niet meer geweest. Dat was wel jammer. Ben blij dat hij nog 97 jaar is geworden."

"Hij twijfelde niet aan zijn mening en ging het conflict niet uit de weg."

Een goede trainer met een oog voor talent, zegt voormalig trainer Aad de Mos over Kees Rijvers. "Hij zag kwaliteiten in onbekende spelers. Hij had het zelden mis. Ook ontdekte hij spelers die hij nog beter kon maken." De Mos riep, toen hij trainer van PSV was, regelmatig de hulp in van Kees Rijvers. "Ik nodigde hem uit om bepaalde spelers te dubbelchecken. Hij heeft veel spelers positief beoordeeld." De Mos zag als kind Rijvers nog voetballen bij NAC en Feyenoord. "Hij behoorde tot het gouden binnentrio: Wilkens, Lenstra en Rijvers. De Mos vond Rijvers als trainer niet alleen een people manager. "Hij was een tacticus, maar was ook eigengereid. Hij twijfelde niet aan zijn mening en ging het conflict niet uit de weg." De laatste jaren was Rijvers niet vaak meer te vinden in Eindhoven. "Maar als hij er was, dan kocht hij altijd een frietje bij Zwerts op de Boschdijk."

"Hij was klein, maar deed zich voor alsof hij 3 meter lang was."

Ernie Brandts vond Kees Rijvers een dappere en stoere trainer. "Hij was klein van stuk maar deed zich voor alsof hij drie meter lang was. Hij had uitstraling", vertelt Brandts. De oud-verdediger zegt dat hij veel te danken heeft aan Kees Rijvers. "Hij haalde mij van De Graafschap naar PSV en heeft mij wegwijs gemaakt in de voetbalwereld. In die tijd kreeg PSV veel doelpunten tegen. Ik moest dat voorkomen." Brandts omschrijft Rijvers als één van de beste trainers. "Een geweldige man. Hij kon spelers zelfvertrouwen geven en geruststellen. Maar hij kon ook fel zijn, vooral als je je niet aan de afspraken in het veld hield. Aan de andere kant hield hij ook van een familiesfeer. Hij vroeg vaak hoe het thuis was, dat vond hij ook belangrijk." DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Voetbalicoon Kees Rijvers op 97-jarige leeftijd overleden Op social media staat de voetbalwereld stil bij het overlijden van Kees Rijvers:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Bekijk hier een overzicht van de carrière van Kees Rijvers: