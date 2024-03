Grensoverschrijdend gedrag basis, één militair zou echt te ver zijn gegaan

Militairen die elkaar ‘bij de ballen grijpen’, die tegen elkaars lichaam oprijden en seksistische opmerkingen maken. Het was schering en inslag bij een militaire vriendengroep op Vliegbasis Volkel. Dit werd maandag op onthutsende wijze duidelijk tijdens een zitting voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Een 27-jarige korporaal uit Gemert stond er terecht, omdat hij in november 2022 een vrouwelijke collega (25) in de basiskantine zou hebben aangerand. De officier van justitie achtte dit bewezen en eiste een werkstraf van 70 uur.

De welbespraakte verdachte was ondanks dat hij al bijna anderhalf jaar geschorst is, in uniform naar de rechtbank genomen. Hij wist zich van de prins geen kwaad.

Er was die dag volgens hem niks gebeurd wat niet eerder was voorgevallen. Hij had een goede relatie met het slachtoffer, ze vielen elkaar wel vaker in de armen, schuurden geregeld tegen elkaar aan en zij greep ook anderen wel eens in hun kruis. Met ieders goedvinden, zo benadrukte de militair uit Gemert.

Beschuldigd van aanranding

Hij stond er dan ook van te kijken dat hij eind 2022 te horen kreeg dat hij door de Amsterdamse was beschuldigd van aanranding. Dat gebeurde op een ochtend waarop de vrouwelijke collega hem al had geknuffeld, omdat hij pas jarig was geweest. Later op de dag wilde de verdachte haar op zijn beurt ‘intens knuffelen’, toen ze tegen een stoel aanleunde. Even daarvoor zou hij hebben gezegd dat hij last had van zijn piemel en dat hij die wel tegen iemand zou willen ‘andouwen’.

De vrouw voelde zich aangerand en heeft dat ook een paar keer uitgeroepen. Het incident zou volgens haar een minuut hebben geduurd. Wat er precies is gebeurd en hoe lang het ‘knuffelmoment’ heeft geduurd, daarover lopen de meningen uiteen.

Voor het slachtoffer was er een grens overschreden: er moest een eind komen aan al die poep-, plas- en seksopmerkingen op de basis. Ze wilde een punt maken. De verdachte en zijn advocaat snapten er niets van: waarom aangifte doen, terwijl ze zichzelf evenmin onbetuigd heeft gelaten.

De officier van justitie vond dit argument niet relevant genoeg: verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan aanranding. Hij zou haar benen tussen zijn benen hebben geklemd, in haar oren hebben gehijgd en zijn stijve piemel tegen haar aan hebben gedrukt. Volgens zijn advocaat is zijn cliënt juist het slachtoffer geworden en lijkt zijn toekomstdroom als militair nu in duigen te vallen.

'Norm eerder overschreden'

De man uit Gemert kreeg ook enige bijval van een officier-raadsman van Defensie, die militairen in rechtszaken bijstaan. Hij bevestigde de sfeer die door de verdachte was geschetst zonder er een waardeoordeel over te vellen: “In een groep met jongeren die elkaar dag en nacht zien, zie je normen langzaam vervagen. Dat gaat overdag verder.” De rechter: “Was de norm niet al eerder overschreden?”

Het is niet bekend of de situatie op de Vliegbasis Volkel is veranderd. Er is wel eens iemand een dag poolshoogte gaan nemen. Wat dat heeft opgeleverd is onduidelijk. Mocht de korporaal uit Gemert niet gestraft worden, dan wordt hij er overigens met open armen weer ontvangen.

