Monumentaal pand wint prijs duurzaamste huis

Een 150 jaar oud huis duurzaam maken. Het is Dirk en Laura Ploegmakers uit Boxtel gelukt. Zelfs zo goed dat ze de publieksprijs in Brabant hebben gewonnen van 'Het duurzaamste huis'.

Ruim twee jaar geleden hebben Dirk en Laura het pand gekocht en ze zijn een jaar bezig geweest om het zo duurzaam mogelijk te maken. Het is een vrijstaand monument uit 1870 dat volledig is geïsoleerd en van het gas af is. In combinatie met de zonnepanelen is het energieverbruik extreem laag. Verder hebben ze een warmtepomp, centrale balansventilatie en isolatie aangeschaft.

Dirk en zijn gezin konden het pand niet al te duur kopen en hebben er voor zo'n twee ton aan verspijkerd. "In een monumentaal pand mag je niet zomaar alles aanpassen en vervangen dus dat maakt het extra moeilijk om zo'n oud pand duurzaam te maken", vertelt Dirk.

Het monumentale pand is door het publiek gekozen uit in totaal elf panden die zich in Brabant ingeschreven hadden. Ook in andere provincies zijn maandag de publiekswinnaars bekendgemaakt. Deze publieksverkiezing maakt deel uit van de landelijke verkiezing ‘Duurzaamste Huis van Nederland’. 22 maart wordt bekendgemaakt of het huis van Dirk en Laura volgens het publiek ook de beste van Nederland is.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Monumentaal pand van 150 jaar toch extreem duurzaam