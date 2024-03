Grote brand verwoest aanbouw huis en auto, bewoner is 'enorm geschrokken'

De zijgevel van het huis in Waalre is afgebrokkeld na een steekvlam (foto: Noël van Hooft). De schade aan het huis aan de Mevrouw Brantlaan in Waalre is bij daglicht goed te zien (foto: Noël van Hooft). Volgende 1/3 Brand verwoest gevel en aanbouw huis, vuur sloeg over van auto op oprit

De aanbouw van een huis aan de Mevrouw Brantlaan in Waalre is maandagnacht door brand verwoest. Ook de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. Het vuur sloeg over van een auto die op de oprit stond.

Onze verslaggever ziet dat de zijgevel van het huis is afgebrokkeld. "Er is echt een steekvlam geweest, dat zie je heel duidelijk." Om de brand te blussen, werd door de brandweer een hoogwerker ingezet. 'Enorm geschrokken'

Er zouden mensen in huis zijn geweest toen de brand woedde. Een van hen laat weten dat ze 'enorm geschrokken' zijn. Zij houden er rekening mee dat er sprake is van brandstichting. Het huis wordt dinsdagochtend door de politie bewaakt. Veel bekijks

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er werd een klein plastic flesje voor de auto gevonden. De brand trok veel bekijks in de buurt.

De brandweer in actie in de Mevrouw Brantlaan in Waalre (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De aanbouw van het hoekhuis in Waalre raakte zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Bij de uitgebrande auto werd een klein plastic flesje gevonden (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De brand in de Mevrouw Brantlaan in Waalre trok veel bekijks (foto: Rico Vogels/SQ Vision).