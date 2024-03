Duncan Laurence wil songfestival presenteren: 'Zou ik te gek vinden'

Het is wellicht een beetje vroeg, maar Duncan Laurence heeft zich gemeld als presentator van het Eurovisiesongfestival. Het festival van 2025 welteverstaan. Want als Joost Klein dit jaar met zijn 'Europapa' in Zweden wint, dan is Nederland volgend jaar het gastland van het festival. "Ik zou dat te gek vinden", vertelde de zanger maandag tegen het ANP.

Op de rode loper van het Edison-gala, een gala waarop een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland wordt uitgereikt, solliciteerde Laurence maandagavond naar de rol van presentator. Hij denkt dat de inzending van dit jaar, 'Europapa' van Joost Klein, een goede kans maakt om te winnen. "Hij heeft eigenlijk alles mee. Ik denk dat hij een hele goede indruk kan achterlaten. Hopelijk komt het songfestival weer terug naar Nederland."

De kans dat Joost klein het songfestival wint, wordt steeds groter. In een paar dagen tijd is de artiest van een plek ergens in de top twintig naar plek zes bij de bookmakers gestegen. "Ik houd van eigenheid en authenticiteit. In welke vorm dan ook. Dat heeft Joost. Hij weet precies hoe hij met de media moet omgaan en dat gaat erg in zijn voordeel werken", voorspelt Laurence.

De Engelse taal

De oud-student van de Rockacademie in Tilburg spotte ook met berichten van de entertainmentmedia. Zij meldden dat Laurence alleen nog maar Engels met hen zou willen praten. "Ik bedoel: als we dan dat Engels van mij een keer goed kunnen gebruiken, Nederlandse media, dan is het wel bij het songfestival! En ik kan ook een woordje Frans, dus ik meld me aan."

