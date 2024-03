University Rebellion voert actie op de TU Eindhoven: auditorium bezet

Demonstranten van University Rebellion houden dinsdag en woensdag een protestactie op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Tijdens de zogeheten carrièredagen waar bedrijven zich voorstellen aan studenten, bezetten de demonstranten een deel van het auditoriumgebouw. De actievoerders eisen dat de TU/e de banden verbreekt met de fossiele industrie.

De actievoerders hebben vooral bedrijven in het vizier als Shell, ING, Tata Steel en Allseas. Ook eisen de bezetters meer persvrijheid voor het universiteitsblad Cursor.

De demonstranten van University Rebellion zijn van plan om minimaal twee dagen actie te gaan voeren. Zij worden ondersteund door actievoerders van Extinction Rebellion en Ocean Rebellion. De laatste groep had een metalband meegenomen naar de universiteit.

In het auditorium van de universiteit staat actievoerder Robin Kwakkernaat. Ze is zelf student aan de TU/e. “Ik vind het belangrijk dat ik als student kritisch kan zijn op de universiteit waar ik les heb en onderdeel van ben. Ik vind het prima om hier nog steeds les te hebben en vind het goed dat er tegelijk plek is voor protest en kritisch geluid.”

Ze is tevreden over de acties: “We zien dat studenten heel geïnteresseerd en proberen ze mee te geven om te kijken naar start-ups en andere bedrijven die echt een hart hebben voor duurzame ontwikkelingen en niet 95% van hun winst in fossiele industrie steken.”

Eerdere actie

Iets meer dan een jaar geleden voerden klimaatactivisten een onaangekondigde actie tijdens de carrièredagen. De actievoerders hielden dagenlang het auditorium op de universiteit bezet. Bij de actie werden drie demonstranten aangehouden. Dit keer was de actie wel aangekondigd.

De actievoerders eisten ook toen dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie zou verbreken en de klimaatnoodtoestand zou uitroepen.

Statement TU/e

De TU/e zegt in een statement dat het zich volledig inzet voor duurzaamheid. Daarbij speelt de overgang van fossiele energie (olie, kolen en gas) naar groene energie (wind, zonlicht, waterkracht) een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering en het bewerkstelligen van een duurzamere toekomst.

De universiteit wil dat bereiken door zoveel mogelijk krachten te bundelen, dus ook met bedrijven die behoren tot de fossiele brandstoffensector. Nieuwe projecten met deze bedrijven hebben volgens de universiteit alleen betrekking op duurzame energie en duurzaamheid.

De reactie van de universiteit over de aanwezigheid van dit bedrijf op de expo is voor student Robin onbegrijpelijk: “We zien dat zij de energietransitie alleen maar tegenwerken en klimaatwetenschappers tegenspreken. Daarom zien wij hen ook niet als geschikte partner om de energietransitie te versnellen zoals de TU aangeeft.”