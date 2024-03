Jacqueline heeft Q-koorts en vecht voor erkenning: 'Het is niet klaar'

De kinderen en de kleinkinderen van Jacqueline van den Bos (71) uit Helmond snappen het wel: oma moet regelmatig plat op bed liggen om bij te tanken. Ook kan ze niet overal bij zijn. Jacqueline kampt namelijk al vijftien jaar met de gevolgen van Q-koorts. En die gevolgen zijn niet mis. Daarom kijkt ze uit naar het derde rapport van de Nationale Ombudsman over Q-koorts, dat vrijdag uitkomt.

“Het eerste en tweede rapport ging vooral over de acute situatie”, zegt Jacqueline, die voor het rapport is geïnterviewd. “Voor dit derde rapport is naar de langere termijn gekeken. Hoe Q-koortspatiënten gedurende vijftien jaar hulp hebben gekregen van instanties, zoals: gemeenten, de gezondheidszorg of het UWV bijvoorbeeld.”

Jacqueline bestrijdt het idee dat alles over Q-koorts nu wel bekend is. En dat het ergste voorbij is. “Het is klaar, zeggen mensen vaak. Wat moet er nu nog over gezegd worden? Maar ik ben er helemaal niet klaar mee. Uiteindelijk blijven een heleboel klachten bestaan. Ik heb geleerd ermee om te gaan, maar het gaat niet weg.”