Doorrijder laat fietsers zwaargewond achter en krijgt nu 240 uur werkstraf

Een man van 24 heeft van de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 240 uur gekregen, omdat hij eind juli 2022 in zijn woonplaats Eindhoven twee fietsers aanreed. De slachtoffers, een vrouw en een man van 30, raakten hierbij zwaargewond. Na de botsing op de Mecklenburgstraat reed de automobilist keihard door om zich pas anderhalve dag later bij de politie te melden. De rechter nam het de Eindhovenaar zeer kwalijk dat hij de slachtoffers hulpeloos heeft achtergelaten.

Bovenop de taakstraf bepaalde de rechter dat de man een half jaar niet achter het stuur mag zitten. Mocht hij de komende twee jaar weer in de fout gaan, dan wacht hem een celstraf van een half jaar en een rijontzegging van zes maanden. De officier van justitie had onder meer een celstraf van negen maanden geëist. Erg onvoorzichtig en te hard gereden

Volgens de rechter heeft de Eindhovenaar zich op 30 juli 2022 schuldig gemaakt aan erg onvoorzichtig rijgedrag. De man reed die nacht rond half vijf te hard over de Mecklenburgstraat, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Bij een poging om een vrouw en een man op de fiets in te halen, raakte hij hen hard van achteren. De slachtoffers botsten met hun fietsen tegen twee geparkeerde personenauto’s en daarna vlogen ze door de lucht. Ze liepen diverse breuken, kneuzingen en een hersenschudding op. Beiden hebben er nog steeds last van, zowel lichamelijk als mentaal. Ontsnapt

De bestuurder reed na de botsing door, zelfs met een hogere snelheid dan voor de aanrijding (110 kilometer per uur door de bebouwde kom). Ook kwam hij op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste hij op een verkeersheuvel om uiteindelijk tegen een lantaarnpaal tot stilstand te komen. De chauffeur raakte gewond, maar hij wist uit zijn zwaar beschadigde auto te komen en hard weg te rennen. Ruim 40 uur na het ongeluk meldde hij zich bij de politie. 'Geen enkele herinnering'

De rechtbank stelt dat het ‘wrang is dat de verdachte geen enkele herinnering zegt te hebben aan hetgeen is voorgevallen, maar dat hij zich wel herinnert dat hij na het ongeval naar het huis van een vriend in Tongelre is gelopen en daar is gebleven.’ Deze houding moet volgens de rechter moeilijk te verteren zijn voor de slachtoffers. De slachtoffers waren er na de aanrijding slecht aan toe: