Flemming dacht Edison nooit meer te winnen: ‘Bang dat er vloek op rustte'

Flemming Viguurs is een dag na de uitreiking van de Edisons nog in de wolken. Na twee jaar van vergeefse nominaties mocht de 27-jarige zanger uit Den Bosch dan eindelijk echt een Edison in ontvangst nemen. “Toen ze zeiden dat ik de winnaar was, werd ik helemaal gek”, vertelde Flemming bij het Omroep Brabant programma Afslag Zuid.

Volgens de jury is Flemming een geboren popartiest. Hij trok al volle zalen toen hij als leadzanger optrad met de Schijndelse band Baby Blue. Twee jaar geleden brak hij door met zijn eigen muziek en sindsdien is hij niet meer uit de hitlijsten weg te denken. Vorig jaar werden zijn nummers ruim zestig miljoen keer gestreamd.

De jonge zanger liet maandagavond opgelucht zijn hoofd in zijn handen vallen toen hij zijn naam hoorde. Niet Son Mieux, niet Duncan Laurence, maar Flemming mag zich de beste popartiest van 2024 noemen. “Ik had al drie nominaties, dus ik was bang dat er een vloek op zat en ik nooit zou winnen. Dus het was echt een ontlading.”

Toch kan Flemming nog steeds niet geloven dat hij van de twee andere genomineerde artiesten heeft gewonnen. “Het is een vakjury en die kijkt naar muziek, maar het is ook smaak. You love it or you hate it”, lacht hij. “Dus het moet nog landen. Ik ben nog een beetje aan het zweven, maar ik ben heel blij dat het gelukt is.”

Het geluk kan de laatste tijd niet op voor de zanger. In december verkocht hij twee keer de grote concertzaal AFAS Live uit. Vorige maand won hij als eerste in Nederland een diamanten plaat, omdat zijn debuutalbum ‘Flemming’ meer dan 200 miljoen gestreamd is. En nu heeft hij dus ook nog een Edison in zijn prijzenkast staan. “Het is echt een eer dat dit de geschiedenisboeken ingaat”, besluit Flemming.

Bekijk hier hoe de zanger maandagavond reageerde en aan wie hij de prijs opdroeg: