Antoinette kreeg een zeldzame tumor in haar tong en daarna in haar kaak

Het begon met een zweertje onder de tong waar ze maar last van bleef houden. Antoinette van Keulen, toen 31 jaar oud en net moeder van een zoontje, ging ermee naar de huisarts en daarna volgden er onderzoeken. Het bleek een tongkanker te zijn, een ziekte die bijna nooit voorkomt. Zeker niet bij jonge vrouwen. Veertien jaar later kreeg ze weer een zeldzame kankersoort en wéér in haar mond. Antoinette vertelt haar verhaal in de Week van de Zeldzame Kankers.

Antoinette kreeg het advies mondspoelingen te gebruiken, maar haar klachten werden alsmaar erger. "Het kostte me steeds meer moeite om te eten, had pijn bij het praten en bij het slapen. Mijn mond, mijn oren, alles in mijn hoofd deed zeer."

Antoinette (52) uit Den Bosch herinnert zich die eerste keer nog goed: dat zweertje dat maar niet wilde verdwijnen. "Ik kreeg te horen dat het een chronische aandoening was", vertelt ze. "Het zal met pieken en dalen gaan," zei de specialist, "en als je wat minder last hebt van stress, dan neemt het wel af."

Na een maand of vijf was Antoinette er niet meer gerust op en besloot ze voor een second opinion te gaan. "Ik kwam bij een andere arts en de eerste vraag die ze me stelde, was: 'Is hier echt nog nooit een stukje weefsel van onderzocht?' Daarna stuurde zij me meteen door naar een specialist voor onderzoek. Toen wist ik meteen dat het echt goed fout was."

Het voelde als vallen in het diepe, zonder houvast en zekerheid. "Mijn voorgevoel werd waarheid en ik realiseerde me dat de tumor al die maanden aan het groeien was geweest. Het was verschrikkelijk. Het enige wat ik kon denken was: wat nu? Wat betekent dit voor mijn toekomst en mijn gezin?"

Antoinette had nog nooit van hoofd-halskanker gehoord, nu ging ze bijna kopje onder in de sneldraaiende medische molen. "Een groot gedeelte van mijn tong moest waarschijnlijk verwijderd worden, omdat de tumor al heel groot was", vertelt ze. "Maar uiteindelijk bleek het mogelijk voor een alternatieve behandeling te gaan, waarbij ik bestralingen en chemo tegelijk kreeg."

Een loodzware behandeling was het, die ervoor zorgde dat haar mond nog pijnlijker werd. Eten lukte na een tijdje niet meer, waarna ze overging op sondevoeding. Vijftien kilo verloor ze aan lichaamsgewicht. Uiteindelijk ging het zo slecht met haar dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Maar, de behandeling sloeg aan en Antoinette genas van tongkanker.