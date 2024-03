'Europapa' wordt 'Hoempapa': Immer Hansi maakt parodie op Songfestivallied

Feestartiest Immer Hansi heeft een parodie geschreven op het Songfestivalnummer 'Europapa' van Joost Klein. De cover met de naam 'Hoempapa' is bedoeld als grap, maar stiekem hoopt de Helmondse artiest dat ook zijn parodie net als het origineel viral gaat.

De Nederlandse inzending van Joost Klein is in een paar dagen tijd al 6,5 miljoen keer bekeken op YouTube en al net zo vaak beluisterd op Spotify. Waarop Edwin Claassen, de echte naam van Immer Hansi, dacht: dat kan ik ook. "Het origineel gaat retehard. Hansi is groot geworden door covers, dus het leek mij leuk om weer iets geks te doen."

De feest- en carnavalsact Immer Hansi werd bekend na zijn cover 'Tapf naar Tapf' als parodie op 'Stap voor Stap' van Kav Verhouser & Sjaak. De artiest, herkenbaar aan zijn zware Duitse accent, treedt vooral op bij après-skifeesten en op skipistes.

Al veel reacties

Hij rook opnieuw een kans voor een cover: "Ik ben achter de computer gedoken en ben zelf een nieuwe tekst op de muziek gaan schrijven. 'Tapf naar tapf' was ook een cover en werd een groot succes. De hoempapa uit dat nummer heb ik gebruikt voor deze nieuwe versie."

Hoewel de cover woensdagochtend pas online kwam en alleen via YouTube te beluisteren is, heeft hij al veel reacties gekregen. "De appjes stromen hier binnen. Ik krijg reacties als 'legend', 'held', en 'geniaal'. Ook heb ik al reacties gehad van radiostations die mijn cover willen gaan draaien."

Welke versie is de beste?

Immer Hansi hoopt met zijn nummer ook naar het Songfestival te kunnen, zegt hij met een knipoog: "Maar dan voor Oostenrijk." Welk nummer vindt hij zelf het beste: het origineel of de cover? "Die van Hansi uiteraard", grapt de artiest. "Feest is internationaal."

Nou, oordeel zelf: