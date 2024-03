Wie is de Mol? Deze studenten weten het zeker dankzij AI

Nog drie dagen en dan zit een groot deel van Nederland nagelbijtend op de bank voor de ontknoping van het tv-programma Wie is de Mol? Is het Anna, Fons, of toch Rosario? Ook voor zes ICT-studenten van de Fontys in Eindhoven zijn het spannende tijden. Zij voorspelden met hulp van AI, oftewel kunstmatige intelligentie, wie de boel al weken besodemietert. "Als Rosario de Mol blijkt te zijn, dan moet ik mijn diploma maar weer inleveren."

Voor de enkeling die het mateloos populaire spelprogramma niet kent, hier een korte uitleg. Een team van bekende Nederlanders voert in het buitenland opdrachten uit en jaagt op een mol in zijn midden. Deze bedrieger moet er in het geheim voor zorgen dat de opdrachten mislukken door de anderen te misleiden, te mollen dus.

Ook de stemmen van de kandidaten werden onder de loep genomen. "Klinkt iemand relaxt, gespannen of juist sarcastisch? Door al die data in AI te pompen, krijg je een heel aardig beeld", aldus de 23-jarige oud-student Niek van Dam.

Hoe gingen de studenten te werk? Bij de eerste aflevering kwam de Mol geschminkt in beeld. De Fontys-studenten besloten met hulp van AI te ontmaskeren wie er onder die schmink zit. Verder zochten ze uit over welke kandidaat veel wordt gepraat op social media en wie als verdacht wordt gezien.

Niek: "Anna en Fons hebben we al vanaf het begin genoemd en ze zitten er allebei nog in. We zitten dus hoe dan ook een eind in de goede richting." Hij zet al zijn punten al sinds de tweede aflevering op Anna, en er lopen ook behoorlijk wat weddenschappen met vrienden, om biertjes of een leuk geldbedrag. "Er hangt heel wat vanaf, mijn waardigheid staat op het spel. Als het zaterdag misgaat, weet ik niet of ik me nog durf te vertonen", zegt hij lachend.

De Eindhovense docent Frans Mouws, die de groep studenten aanstuurt, denkt in verslaggever/journalist Fons Hendriks de Mol te zien. "Ik zit op Fons, in tegenstelling tot de rest van Nederland", zegt hij lachend. "Maar het is geen exacte wetenschap, dus er is ondanks alle analyses nog steeds een kans dat Rosario toch de Mol blijkt te zijn."