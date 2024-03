Camera's bij villa waar explosief afging: 'Buurt voelt zich onveilig'

In de Elzentlaan in Eindhoven zijn dinsdag door de gemeente camera's opgehangen. Buurtbewoners voelen zich onveilig nadat er zondag bij een villa in de straat zwaar vuurwerk afging. De bewoner is waarschijnlijk het doelwit van aanslagen. "Deze ontwikkelingen vragen om direct ingrijpen", stelt burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

De bewoners van de Elzentlaan kregen zondagnacht te maken met zwaar vuurwerk dat afging in de tuin van de villa. De bewoner van dat huis is ook de verhuurder van een kiprestaurant in de Kerkstraat in het centrum van Eindhoven. Daar sneuvelde dinsdagochtend een ruit nadat iemand er een explosief had neergelegd. De man wordt met de explosieven mogelijk geïntimideerd. Er zou sprake zijn van een conflict in de relationele sfeer.

"Direct ingrijpen nodig."