Link tussen explosies bij villa en restaurant in Eindhoven

De explosies bij een restaurant en een villa in Eindhoven blijken niet op zichzelf te staan. De eigenaar van het pand waar het restaurant in zit, is ook de bewoner van de villa. Dinsdagochtend ontplofte een explosief bij het restaurant aan de Kerkstraat, zondag was het raak bij de villa aan de Elzentlaan. Het is onduidelijk waarom de man doelwit is van de aanslagen. Mogelijk heeft het te maken met een conflict in de relationele sfeer.

Er zitten maar een paar dagen tussen: een knal zorgde er dinsdagochtend voor dat een ruit van een kiprestaurant aan de Kerkstraat doorboord werd. En zondag ontplofte zwaar vuurwerk in een voortuin van een huis, zo'n 800 meter verderop, aan de Elzentlaan. De bewoners waren thuis maar raakten niet gewond. Uit onderzoek van Omroep Brabant is nu het verband tussen de explosies naar voren gekomen. De bewoner van het huis blijkt het pand waar het restaurant in zit te verhuren aan de horecaondernemer. De explosie bij het restaurant is dinsdagochtend rond kwart voor zes door camera's vastgelegd. De video's tonen dat een of twee personen rondhangen op het terras. Daarna zijn er lichtflitsen te zien. Even later verschijnen de eerste agenten met zaklampen. Zij zien dat de ruit van het restaurant beschadigd is door een explosief.

"Zelf heb ik geen vijanden."

"Wat een nutteloos verhaal, wat heeft dit voor zin? Iemand anders wordt onder druk gezet en de eigenaar van het restaurant moet ervoor boeten", zegt een bekende van de restauranteigenaar." Volgens hem is de jonge ondernemer juist aan het uitbreiden. "Hij heeft nu twee zaken en dan overkomt je ineens dit." De horecaondernemer van kiprestaurant Van 't Spit reageert verbaasd als hij hoort van de eerdere explosie bij zijn verhuurder. "Zelf heb ik, voor zover ik weet, geen vijanden."



Dinsdagochtend was er een explosie bij een restaurant in Eindhoven: