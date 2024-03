Explosie bij villa: alarminstallatie houdt daders niet tegen

Bij een villa in het centrum van Eindhoven vond zaterdagnacht een ontploffing plaats. Een explosief ging af in de voortuin van het huis aan de Elzentlaan. Een politiewoordvoerder laat weten dat het mogelijk gaat om vuurwerk. Door de klap sloeg een stuk uit het gras en liep een fiets schade op.

Op het tijdstip van de explosie waren er mensen in het huis aanwezig. Er is niemand gewond geraakt.

Brandversnellend middel

Agenten vonden op de straat voor de oprit van het getroffen huis een half verbrande fles. Vermoedelijk was deze gevuld met een brandversnellend middel, zoals terpentine.

De straat voor het huis werd volledig afgezet als plaats delict, zodat de politie (sporen)onderzoek kon doen.

Alarmsysteem

Bij de oprit van het huis staat een paal met een camera en een alarmsysteem. Telkens als de agenten de oprit opliepen, ging volgens een 112-correspondent het alarm af en begon een lamp te flitsen. Die alarminstallatie heeft de daders kennelijk niet afgeschrikt.

Vrijdagochtend vroeg ging er ook een explosief af bij een huis in Eindhoven en in die nacht was het ook raak in Best.

