'Belgen gaan nooit integreren aan onze kant van de grens', en zo komt dat

Kort door de bocht: wij vinden ze dommig en achterbaks, zij vinden ons te direct en arrogant. Nederlanders en Belgen begrijpen elkaar niet. Cultuurverschillen maken het samenleven in een grensdorp zoals Putte lastig. “Het is een illusie dat de Belgen ooit in Brabant zullen integreren”, zegt deskundige Evert van Wijk, die zich verdiepte in verschillen tussen Nederland en België.

Juist die dominante houding van de Nederlanders schiet bij de Belgen in het verkeerde keelgat. "Al zal je dat niet meteen aan ze merken", stelt Van Wijk. “Een Vlaming is veel gereserveerder. Die zegt niet meteen van ‘hé, houd eens op met dat arrogante gedoe’. Nee, die denkt er het zijne van en trekt zijn eigen plan als de Nederlander weg is.”

“Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Belgen vinden de Nederlanders in de regel gewoon niet aardig, maar dat roepen dien Ollanders ook wel over zichzelf af”, vertelt Van Wijk. “Ze gedragen zich vaak als volkje dat het altijd maar beter weet.”

“In Putte zie je dan ook dat de Belgen een huis kopen waar ze eigenlijk alleen maar overnachten. Ze werken in Vlaanderen, de kinderen gaan daar naar school en ze hebben ook hun hobby's in België. Dat verandert niet.”

Volgens Van Wijk zijn er geen twee landen in Europa die aan elkaar grenzen en zo verschillend zijn als Nederland en België. "Neem nu de ons-kent-ons mentaliteit van de Belgen. Ze blijven het liefst in de buurt van hun vrienden en familie wonen. Daar kom je als Nederlander nauwelijks tussen.”

Van Wijk, Nederlander en getrouwd met een Vlaamse, woonde dertig jaar in België. Door schade en schande werd hij wijs. Over de relatie tussen de Nederlanders en Belgen en de culturele valkuilen waar hij zelf inliep, schreef hij twee boeken en houdt hij regelmatig trainingen.

En dan is er nog de enorme achterdochtigheid bij Vlamingen. “Wantrouwen zit bij de Belgen in de genen”, vervolgt Van Wijk. "Er is een gezegde in België dat luidt: Als een Ollander je niet bedrogen heeft, dan is hij jou vergeten. Nou als je dat over elkaar zegt, weet je dat je een groot probleem hebt.

Het gedrag van de Belgen is te verklaren als we een kijken naar de geschiedenis. “Terwijl Nederland een vrije natie was, is België lange tijd overheerst. Dan is het niet gek dat je 'ja' zegt als je ‘nee’ bedoelt. Anders gaat je kop eraf.”

We mogen dan nog min of meer dezelfde taal spreken, ook daar gaat het regelmatig mis. Van Wijk: “Maak maar eens een afspraak met de Belg in de voormiddag. Voor ons is dat aan het begin van de middag, voor de Vlaming in de ochtend.”