Asperges van Peter zijn al klaar, maar hij nog niet: 'Moest improviseren'

Nog nooit haalde boer Peter van der Heijden uit Gemert zo vroeg in het jaar de asperges uit de grond. Hij werd goed verrast toen hij de kopjes deze week uit de grond zag steken. In totaal heeft hij al 25 kisten vol asperges geoogst. Vanwege het natte weer van afgelopen maanden, dacht hij dat het nog wel even zou duren. "Het is uniek. Ik was er nog niet klaar voor", zegt hij lachend.

Dat verbaast de aspergeboer. Het is namelijk geen best jaar geweest. "We hebben veel regen gehad. De kans is dan groot dat er roest op de asperges zit, omdat het langer duurt voordat ze omhoog komen. Maar ze zijn prachtig."

"Kijk, ze zien er prachtig uit", zegt Peter trots met een grote asperge in zijn handen. "Hij voelt prima aan, is mooi wit en recht. Dat zijn ze bijna allemaal."

De aspergeboer werd afgelopen maandag verrast door een flink aantal asperges dat boven de grond uitstak. Klaar voor de oogst en dat terwijl het nog niet eens halverwege maart is. "Toen ik hier het zeil omhoog deed, zag ik overal asperges", vertelt de boer terwijl hij op zijn perceel naar de grond wijst. "Bam! Hier asperges, daar asperges. Ik schrok me een hoedje."

Peter is sinds 1986 aspergeboer. Dit is voor het eerst in zijn carrière dat de asperges al zo vroeg gestoken kunnen worden. Normaal gesproken steken ze halverwege maart pas uit de grond. "Dit is vroeg, heel vroeg. Ik was er nog niet klaar voor. We zijn de winkel nog aan het verbouwen en de seizoenswerkers waren er nog niet."

Snel improviseren dus. De boer ging naar huis en belde een aantal mensen op: er moest gestoken worden. In rap tempo werden de groenten uit de grond gehaald. Inmiddels staan er 25 kisten vol asperges in de koeling. Maar in de winkel leggen, dat kan Peter nog niet. "De winkel is nog niet klaar, dus we gaan ze naar de veiling brengen om ze daar te verkopen."