De Fer houdt niemand meer voor de gek: markante frietbakker (86) overleden

De in Breda en omstreken 'wereldberoemde' frietbakker Ferry Verstrepen is afgelopen vrijdag vrij plotseling op 86-jarige leeftijd overleden. De Fer, zoals iedereen hem kende, was een markante man en zijn iconische frietkot aan de Haagweg was een begrip in Breda. "Hij hield iedereen voor de gek en was zo gek als een deur."

"Ik schrik er een beetje van", zegt een klant van frituur De Fer wanneer hij het nieuws over het hartfalen hoort. "Ik kende hem best goed. Gewoon een simpel iemand waar je lekker een praatje mee kon maken. Iedereen kende hem ook. En zijn friet was niet te hard en niet te zacht. Gewoon lekker", vertelt hij terwijl hij zijn fiets op slot zet.

Ze wilde het overlijden van haar vader eigenlijk stil houden tot na de uitvaart, maar het nieuws verspreidt zich inmiddels als een lopend vuurtje. De frietboer was na bijna zestig jaar bakken dan ook 'wereldberoemd' in Breda en omstreken.

"Mijn vader was een icoon in Breda en had zo zijn eigen manier van werken", vervolgt dochter Petra. "Hij hield iedereen voor de gek en was zo gek als een deur. Hij was heel vriendelijk, maar soms ook wel een beetje bruut en bot. Als mensen een beetje onduidelijk spraken, zei hij gewoon dat ze niet door hun neusgaten, maar door hun mond moesten praten. Dat kon vroeger allemaal, maar het is niet meer van deze tijd."

De Fer kreeg in 2018 een enorme knauw na een vernietigende brand in het frietkot. Die werd daarna weer helemaal opgebouwd, maar de gebeurtenis dreunde nog lang na. "Na die brand, maar ook na die keer dat hij werd overvallen, is het allemaal een beetje achteruitgegaan", zegt bloemist en buurman Cees terwijl hij naast de frituur zijn spullen aan het inladen is. "Maar hij was een begrip hier hoor. En nog steeds hoor je de mensen roepen dat ze naar De Fer gaan. Af en toe was het wel een beetje een brompot, maar op een geinige manier. Voor mij was hij vooral een goede buurman."