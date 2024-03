Man (78) gaat even eieren halen en rijdt fietsster (57) dood: geen straf

Hij wilde even eieren gaan halen met zijn vrouw, maar dat liep uit op een drama. Toen een man van 78 uit Bergen op Zoom nu bijna twee jaar geleden wegreed bij de winkel in zijn woonplaats waar hij net eieren had gekocht, raakte hij een stel dat daar fietste. Een van de twee, een vrouw van 57, raakte bij het ongeluk zo ernstig gewond, dat ze niet veel later overleed. Donderdag boog de rechtbank in Breda zich over de zaak.

Het ging helemaal mis op de Fianestraat in Bergen op Zoom op die mooie dag in maart. Nadat de man samen met zijn vrouw wegreed bij boerderijwinkel Bogers raakte hij het hek aan de zijkant van de afrit. Om van dat hek los te komen zou de bestuurder volgens omstanders gas hebben gegeven en met piepende banden weg zijn gereden. Zelf geeft hij aan dat hij na het raken van het hek de controle over zijn auto, een nieuwe automaat, verloor en een soort black-out kreeg. Op de Fianestraat raakte de bestuurder vervolgens het stel op de fiets. Een van de twee, een vrouw van 57, werd meegesleurd de berm in. Ze was meteen buiten bewustzijn en overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. “Ik heb zomaar wat pedalen ingedrukt”, zegt de man in een verklaring. “Ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik remde, maar dat was niet zo.” Zijn vrouw geeft aan dat haar man altijd een goede chauffeur was. Ze begrijpt dan ook niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Dementie

De man van inmiddels 80 jaar kon vanwege gezondheidsredenen, hij heeft dementie, niet in de rechtbank aanwezig zijn. Wel werd duidelijk dat de situatie hem nog steeds veel doet. Zo bleek tijdens de zitting dat hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd, omdat hij de weg niet meer op wil. De officier van justitie vroeg zich dan ook af welke straf passend zou zijn. "De man heeft zijn rijbewijs al ingeleverd en een taakstraf kun je hem ook niet opleggen gezien zijn gezondheid", lichtte hij toe. De officier eiste uiteindelijk geen straf voor de man. Wel vroeg hij de rechter de man schuldig te verklaren. De rechtbank ging daar na kort overleg in mee: de man werd schuldig verklaard, maar een straf werd niet opgelegd.