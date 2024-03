Stortvloed aan Belgen zet het leven in het grensdorp Putte onder druk

Het sociale leven in Putte staat onder grote druk door een invasie van Belgen. Steeds meer zuiderburen kopen een huis in het Nederlands gedeelte van het grensdorp omdat het makkelijker is om hier een hypotheek te krijgen, maar integreren doen ze niet.

“We hebben geen hekel aan Belgen maar ze doen nergens aan mee. Hun sociaal leven speelt zich volledig af in hun moederland een paar honderd meter verderop terwijl hier de verenigingen leeg lopen”, verzucht een inwoonster van Putte. In Putte geldt een unieke situatie. Het dorp met 3838 inwoners ligt zowel in Nederland als in België. De grens loopt dwars door het dorp. Uit cijfers van de gemeente Woensdrecht blijkt dat in de afgelopen vijf jaar 512 Belgen in het Nederlandse deel kwamen wonen. Daarmee heeft nu een derde van het dorp de Belgische nationaliteit.

"Kinderen gaan aan de andere kant van de grens naar school."

Frank Roeken van de dorpsraad in Putte vindt de snelle toename van het aantal zuiderburen ‘zorgelijk’. Als voorbeeld hiervan noemt hij de situatie rondom de plaatselijke basisschool Op Dreef. “Het merendeel van de Belgische kinderen in ons dorp, gaat aan andere kant van de grens naar school. Hierdoor zitten er nog maar zo’n honderd leerlingen op ons schooltje, terwijl de school in Belgisch Putte met bijna zeshonderd leerlingen zowat uit z'n voegen barst”, legt Frank uit. Vooral onder Vlaamse stellen onder de 35 jaar is Nederlands Putte in trek. “Je kunt best spreken van een tsunami van Belgen”, zegt makelaar Jan-Kees Vader. Volgens hem worden huizen tot drie of vier ton inmiddels voor zo’n tachtig procent verkocht aan onze zuiderburen. Nederland is aantrekkelijk voor jonge Vlaamse gezinnen, omdat er hier minder strenge regels gelden voor een hypotheek. Volgens Nederlandse Puttenaren is de sfeer in het dorp veranderd. “Belgen zijn echt niet onaardig maar ze zijn vaak wel heel erg gesloten en op zichzelf. Ik vind het lastig dat ze mij niet terug groeten. Dus op een gegeven moment zei ik ook niks meer”, zegt een Nederlandse die liever niet met haar naam genoemd wil worden.

"Het is hoog tijd om het tij te keren."