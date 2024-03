Beroemde bus van seksclub Sauna Diana kan dankzij Toine de weg weer op

De beroemde bus van het voormalige bordeel Sauna Diana in Zundert kan bijna weer de weg op. De Engelse dubbeldekker is zo goed als opgeknapt en gerestaureerd na een vernietigende brand op eerste kerstdag 2021. "De motor loopt in ieder geval weer", zegt Toine Verdaasdonk die de bus repareert.

"We hebben er nog niet mee gereden, maar de motor loopt weer", zegt Toine Verdaasdonk die de bus opknapt. "In principe doet bijna alles het en moeten we alleen nog wat puntjes op de i zetten. Het gaat geen weken meer duren, dus nog heel even geduld."

Het is pure nostalgie om de dubbeldekker in de loods van Toine Verdaasdonk op industrieterrein Hazeldonk bij Breda te zien staan. De bus oogt nog wat aftands, maar de uiterlijke opknapbeurt volgt nog. Het belangrijkste is dat hij na ruim twee jaar weer kan rijden.

Voor de uitgebrande motor werd vrij snel een tweedehands DAF-motor als donor gevonden. Maar voor specifieke onderdelen was soms een zoektocht noodzakelijk. "Het is allemaal oud spul en daarom lastig om te vinden", vertelt Toine. "Over de koplampen hebben we vier maanden gedaan. We hadden alleen een serienummer van een afgebrand 'iets' en dan is het moeilijk zoeken. Gelukkig zijn er hobbyisten met dit soort bussen bij wie er veel te vinden is. Maar dat kost tijd."

De opknapbeurt van de dubbeldekker kostte daarna veel tijd. "De eerste anderhalve meter was helemaal weggebrand of gesmolten", vervolgt Verdaasdonk. "We hebben eigenlijk de hele voorkant opnieuw moeten bouwen. Het ijzerwerk, de spatborden, de motor, de versnelling en de bedrading was allemaal weg."

En voor wat niet is gevonden, is een andere oplossing bedacht. "De spatborden hebben we bijvoorbeeld zelf gesneden en in elkaar gelast. Dat is moeilijk, maar het is gelukt. Al met al zitten er eigenlijk veel te veel arbeidsuren in. Maar dat geeft niet, want het is leuk om te doen. Iedereen kent deze bus en en die mag niet verloren gaan."

"Het is voor ons, maar zeker ook voor Toine, een heel gevecht geweest om de bus weer draaiende te krijgen", zegt Jan Siemons van wiens familie de dubbeldekker is. "We doen het rustig aan, want het moet ook allemaal een beetje betaalbaar blijven."

Want nu de dubbeldekker weer gaat rijden, komt de volgende stap. "Hij moet aan de buitenkant opnieuw beplakt worden met stickers", vervolgt Siemons. "Of dat ook in de oude staat zal zijn, weten we nog niet. Daar zijn mijn broer en ik het nog niet helemaal over eens. En of er weer een klein museum in komt, moeten we ook nog bekijken."

Eén ding is wel zeker, de dubbeldekker komt niet meer als reclamezuil in een weiland langs snelweg A16 te staan. Het bordeel Sauna Diana, later Club Diana, is namelijk sinds juli 2022 gesloten. "De bus heeft daar dus geen functie meer voor", zegt Siemons. "Maar hij zal zeker nog wel een paar keer per jaar bij een wielerwedstrijd of ander evenement te zien zijn."

