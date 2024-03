Ben leeft voor techniek: 'Weten kinderen nog waar warm water vandaan komt?'

Natuurlijk, kinderen moeten ook leren dat melk uit de koe komt. Maar weten ze ook waar het warme water vandaan komt waarmee ze 's morgens douchen? Of hoe het komt dat het zo lekker warm is in huis? Dat is de missie van Ben Goossens uit Heesch. Hij werkte een leven lang in de installatietechniek. Sinds een maand is hij met pensioen, maar zijn vak laat hem niet los. Hij gaat er alles aan doen om jonge mensen warm te maken voor techniek. Zondag vertelt hij daarover in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Vijftig jaar zat Ben in de installatietechniek, waarvan 43 jaar bij Kemkens, inmiddels een van de grootste installatiebedrijven van Zuid-Nederland. Eerst als monteur, later als commercieel medewerker. Een maand geleden ging hij met pensioen: "Met een mengeling van trots, vreugde en een vleugje melancholie." Als afscheidscadeau vroeg hij geld om een 3D-uitvouwboek te maken, dat bijna klaar is. Als je het boek openslaat verschijnt er een huis waarin je ziet wat in de meeste huizen netjes weggewerkt is: de techniek die zo'n huis leefbaar maakt. Daarmee wil hij scholieren in het basisonderwijs warm maken voor een baan in de techniek. Hij is er van overtuigd dat je kinderen al vroeg op het idee moet brengen om in de techniek te gaan werken. "In het voortgezet onderwijs ben je eigenlijk al te laat," zegt hij. Hij spreekt uit ervaring, want tijdens zijn werkzame leven deed hij ook regelmatig rondleidingen voor basisscholen. En hij krijgt soms jaren later dankbare reacties van de kinderen van toen, die nu als volwassene een technisch beroep hebben. Verder in KRAAK Voorzitter Eric van Schagen van werkgeversorganisatie VNO-NCW-Brabant. Hij maakt zich zorgen over plannen van bedrijven om Nederland te verlaten door de overvloed aan regeltjes. En dan gaat het niet alleen over tech-reus ASML.

Cris Rodriquez uit Beek en Donk waarschuwt jongeren voor drugs. Hij begon zelf toen hij 14 was, en op z'n 16 was hij zwaar verslaafd en lag zijn leven in puin. Welzijnsorganisatie LEV maakte een film over zijn leven om jongeren te waarschuwen. KRAAK. wordt elke zondag om 12.00 uur live uitgezonden op tv en online en daarna herhaald. Het programma is ook via Brabant+ te zien.