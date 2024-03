School van doodgestoken jongen in Boekel leeft mee: 'Hartverscheurend'

Het familiedrama in Boekel waarbij een 12-jarige jongen om het leven kwam en zijn 10-jarige zusje gewond raakte, veroorzaakt veel verdriet op hun scholen. Op Kindcentrum Octopus in Boekel sloeg het nieuws over het meisje in als een bom. De school van de jongen, de Taalbrug in Eindhoven, reageert nu ook. "We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Veel willen ze op de school voor speciaal voortgezet onderwijs niet over kwijt over het verlies van hun leerling. De Taalbrug laat wel weten 'ontzettend mee te leven met de nabestaanden'. "We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is hartverscheurend. We zijn er allemaal stil van."

Speciaal onderwijs

Hoe de medeleerlingen en docenten van de jongen aandacht aan zijn verlies besteden, wil de Taalbrug liever voor zichzelf houden. De school geeft les aan leerlingen tussen de 12 en 20 jaar. De groepen die op de Taalbrug onderwijs krijgen zijn doof of slechthorend of hebben een taalontwikkelingsstoornis.

Woensdag werd de jongen door zijn moeder doodgestoken in een huis aan de Dotterbloem in Boekel, zo maakte de politie vrijdag bekend. Zijn zusje raakte zwaargewond bij de steekpartij maar is volgens de politie buiten levensgevaar. Hun moeder reed na haar daad met haar auto tegen een vrachtwagen in Wilbertoord en overleed.

