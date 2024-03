Werkzaamheden aan A2, snelweg groot deel van weekend dicht bij Den Bosch

Dit weekend voert Rijkswaterstaat onderhoud uit op de A2. Daardoor is de snelweg tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel in Den Bosch afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden en de afsluiting beginnen vrijdagavond om tien uur en eindigen zondag om vijf uur in de ochtend.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om regulier onderhoud zoals asfaltering, het vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. In die tijd zijn de tussenliggende op- en afritten afgesloten, maar ook verzorgingsplaats De Lucht-West en het tankstation bij de verzorgingsplaats. Rijkswaterstaat waarschuwt om rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot meer dan 60 minuten. De volgende wegen, op- en afritten zijn afgesloten: A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel richting Den Bosch.

De verbindingsweg A15/A2 ter hoogte van knooppunt Deil richting Den Bosch.

De verbindingsweg A15/A2 ter hoogte van knooppunt Deil komende vanuit Nijmegen richting Den Bosch.

Afrit 16 Waardenburg van de A2 in de richting van Den Bosch.

Oprit 17 Zaltbommel van de A2 in de richting van Den Bosch.

Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats De Lucht-West met aangrenzend tankstation (Shell) langs de A2 in de richting van Den Bosch. Er zijn door de afsluiting van de A2 meerdere omleidingen.