Omstreden fokker geeft katten illegale medicijnen voor dodelijke ziekte

Bij een kattenfokker in Stiphout zijn illegale medicijnen gevonden voor de behandeling van een dodelijke kattenziekte. Dat ontdekte de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn toen ze voor de derde keer kwam controleren na meldingen van verwaarlozing. Het gaat om het middel SAK, dat niet in Nederland is geregistreerd, omdat de werking niet duidelijk is. De fokker gaf toe dat hij het middel zelf aan zijn katten heeft toegediend en dat is verboden.

Het medicijn is waarschijnlijk vanuit China geïmporteerd en zou moeten werken tegen de kattenziekte FIP. Dat is een dodelijke variant van het onschuldige kattencorona dat bij veel katten voorkomt. Bij katten met een verlaagde weerstand kan het virus muteren tot FIP, een besmettelijke buikvliesontsteking die bijna altijd fataal afloopt. Er wordt onderzoek gedaan naar een werkend vaccin, maar dat is nog niet verkrijgbaar en mag ook niet toegediend worden. De afgelopen maanden kwam de inspectie al meerdere keren langs op het adres. Er waren namelijk meldingen gedaan over verwaarloosde katten. Tijdens de controles bleek dat de fokker bijna honderd katten in kleine ruimtes op elkaar houdt. Sommige katten hadden ziektes, zoals ontstoken ogen. En de kattenbakken waren zo vervuild dat er door het hele huis een ammoniaklucht hing. Voor dat laatste heeft de fokker boetes gekregen.

"Als er zoveel katten op een kluitje worden gehouden, is de kans groot dat het een FIP-kat wordt."

Donderdag kwam de inspectie weer langs. Toen waren er nog steeds zieke dieren die slecht verzorgd werden. De inspecteur stuitten toen ook op het verboden medicijn. Dat werd gevonden na een tip van dierenrechtenorganisatie House of Animals. Gedupeerden van de fokker hadden zich bij hen gemeld, omdat veel gekochte katten besmet bleken met FIP. Omdat een aantal dieren tijdens de controle uiterlijke kenmerken vertoonden van het virus, heeft de inspectiedienst twee kittens meegenomen voor onderzoek. Echo's bij een dierenarts gaven aanwijzingen voor de ziekte, maar geen bewijs. Op verzoek van het Openbaar Ministerie zijn daarom drie katten en drie kittens in beslag genomen voor observatie en nader strafrechtelijk onderzoek. De NVWA doet verder onderzoek naar het illegale medicijngebruik. De inspectie adviseert mensen die een kat willen kopen, niet in zee te gaan met grote fokkers, zoals die in Stiphout. "Als er zoveel katten op een kluitje worden gehouden, is de kans groot dat het een FIP-kat wordt", zegt woordvoerder Jelko de Ruijter. "Dus koop gewoon niet bij zo'n grote fokker, want dan zit je straks met een zieke kat, torenhoge rekeningen en veel emotioneel leed. Als we massaal stoppen met het aanschaffen van katten bij dit soort fokkers, stopt de handel ook een keer."