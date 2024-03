Dest moet nog één goal voor volle tank: ‘Anders moet ik de auto wassen’

Sergino Dest schoot PSV hoogstpersoonlijk naar de overwinning op Go Ahead Eagles. De linksback maakte de enige treffer van de avond en zijn tweede van het seizoen. De verdediger van PSV moet nog één goal maken om een weddenschap met assistent Rob Maas te winnen.

Mocht dat niet lukken dan staat er een vervelend klusje voor hem te wachten. “Als het niet lukt moet ik de auto van Rob Maas wassen met de hand. Dat wil ik natuurlijk niet doen. Maar als ik wel drie keer scoor dan gaat hij mijn auto voltanken. Dat is een leuk onderonsje. Het is goed dat de trainer mij uitdaagt.”

Dat PSV de titel gaat behalen wordt met de week meer duidelijk. Of ze ook naar de kwartfinale van de Champions League gaan is een spannendere vraag. Woensdag neemt PSV het op in Duitsland tegen Borussia Dortmund. Na het gelijkspel in Eindhoven is het een ware finale. Wat dan beter zal moeten is het benutten van de kansen weet ook trainer Peter Bosz.

“Vandaag lieten we Go Ahead Eagles in leven. We hadden in de eerste helft die 2-0 moeten maken. Dan had je ook een minder intense wedstrijd gehad. Dat was fijner geweest richting Dortmund. Nu krijgt Babadi in de laatste minuten ook nog een tik op de knie.”

Isaac Babadi zou de derde middenvelder zijn die PSV mogelijk moet missen in Dortmund. In Deventer waren Joey Veerman en Ismael Saibari afwezig en het blijft nog onduidelijk of zij aan kunnen sluiten voor de cruciale wedstrijd. “Ik hoop toch dat ze morgen of uiterlijk maandag aan gaan sluiten”, gaf Bosz enige hoop. Maar zekerheid kon hij nog niet geven.

Morgen gaat PSV nog trainen waarna de spelers op zondag een vrije dag hebben. Daarna wordt er volle bak getraind richting Dortmund. “We hebben nu ook voor het eerst vier dagen vrij richting een Europese wedstrijd terwijl Dortmund morgen nog in actie komt. Dat is een voordeel. Het kriebelt om die wedstrijd woensdag te gaan spelen”, besloot Bosz.

