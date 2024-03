Rampnacht voor flatbewoners na brand: 'Bang dat ik alles kwijt was'

"Zo dadelijk ben ik alles kwijt!" Bewoners van de flat aan de Hooilaan in Breda schrokken vrijdagavond enorm toen het brandalarm rond halfelf afging. Toen ze keken wat er aan de hand was, bleek het trappenhuis van de flat vol rook te staan. Met ladders en een hoogwerker moesten meerdere bewoners door de brandweer van hun balkons gehaald worden.

"Ik was 'Holland zingt Hazes' aan het kijken, toen mijn vriend ineens een brandlucht rook", blikt een vrouw zaterdagochtend terug. "Ik raakte helemaal gestrest. Ik dacht eerst nog dat er misschien een sigaret niet goed zou zijn uitgemaakt. Maar toen ik de deur op een kier deed, zag ik dat heel het trappenhuis vol rook stond. Zo dadelijk ben ik alles kwijt, schoot me te binnen. Ik belde meteen de brandweer, maar die was al onderweg."