Onschuldig meezingen met D'n Egelantier?: 'Het was het eerste me-too-lied'

Het liedje is inmiddels bijna 50 jaar oud en iedereen in Brabant heeft het vast wel eens meegezongen. "En ja d'r was nog nooit beter bier. Dan in 't cafe D'n Egelantier!" Een folksong uit de jaren 70 van de roemruchte band RK Veulpoepers BV. Zanger en voorman Zjef Naaijkens uit Hilvarenbeek vertelt er kleurrijk over in de nieuwe aflevering van de podcast 'Hee gaode mee'.

Als je goed naar de tekst van D'n Egelantier luistert, gebeurt er best veel. Zo wordt er iemand verkracht in het liedje. "Het was het eerste me-too-lied van Nederland", zegt Naaijkens. Sommige mensen hadden moeite met de seksistische tekst, maar toch werd het veruit de grootste hit van de band. Het liedje doorstond de kritiek en staat nog steeds elk jaar hoog in de Brabantse Top 100 van Omroep Brabant. De Veulpoepers waren een 'absurdistisch, activistisch muziekgezelschap dat veel blijheid bracht in de strijd'. Een hele mond vol maar het is wel een treffende omschrijving. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig was er veel om tegen te strijden. Noem alleen al de kernwapens, de Berlijnse muur of de apartheid. Naaijkens: "We hadden het in de doelstellingen staan. Het bestrijden van geestdodende middelen in het algemeen en het CDA en Hilversum 3 in het bijzonder."

"We gingen af en toe naar de Chinees en je kreeg wekelijks je portie stuff betaald."

De band en het liedje over D'n Egelantier werden een fenomeen. Ze kwamen zelfs in de hitlijsten en werden uitgenodigd bij AVRO's Toppop. Het optreden ging niet door omdat de band weigerde om te playbacken. Zjef: "Wij waren eigenlijk gewoon amateurs. Niemand kreeg betaald. We gingen af en toe naar de Chinees en je kreeg wekelijks je portie stuff betaald." En toch stonden De Veulpoepers voor 200 duizend man te spelen op het Museumplein in Amsterdam bij een demonstratie tegen kruisraketten. Niet slecht voor een stel 'amateurs'... Luister naar de podcast 'Hee goade mee' en hoor nog veel meer bijzondere verhalen over De Veulpoepers. Abonneer je zodat je geen aflevering mist. En vergeet de andere afleveringen niet te luisteren met onder andere Gerard van Maasakkers, Björn van der Doelen en Lya de Haas.