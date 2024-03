Brabants (trein)verkeer op zijn gat, zowel op het spoor als op de weg

Er wordt dit weekend veel aan het spoor en aan de weg gewerkt. De A2 staat vol met omleidingen, tussen Tilburg en Breda rijden dit weekend geen treinen en ook tussen Dordrecht en Breda is het raak. Al is de winnaar toch wel het traject tussen Eindhoven en Venlo: daar is de komende twee weken überhaupt geen trein te zien.

Dordrecht-Breda

We beginnen van links naar rechts. Allereerst is daar het traject tussen Dordrecht en Breda, waar een aangepaste dienstregeling geldt in verband met werkzaamheden. Wel een trein, maar minder vaak dus. Dat duurt tot de nacht van zondag tot maandag, tot twee uur. Breda-Tilburg

Dan een stapje verder naar het midden: het traject tussen Breda en Tilburg. Daar kun je rekenen op een half uur vertraging, omdat daar tot de nacht van zondag op maandag helemaal geen treinen rijden. Vanwege werkzaamheden moet je daar met de snelbus. Eindhoven-Venlo

De klapper van de werkzaamheden is daarentegen het traject tussen Eindhoven en Venlo. Daar wordt twee weken lang aan het spoor gewerkt, waardoor er tot de nacht van 18 maart geen treinen rijden. Wel rijden er snelbussen tussen Eindhoven en de Limburgse stad, met stopbussen die ook langs Helmond en Deurne komen. Wie als alternatief dan maar de auto wilde pakken, krijgt het daarentegen ook niet makkelijk dit weekend: door werkzaamheden op de A2 zijn er flink wat omleidingen en vertragingen op de weg. Hier lees je daar meer over.