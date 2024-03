Hier kijk je LIVE naar de spectaculaire Indoor Derby bij de Dutch Masters

De Indoor Derby om de Van Schijndel Bouwgroep Prijs is zonder twijfel een van de spectaculairste onderdelen van de Dutch Masters Indoor Brabant. Dit paardensportevenement wordt dit weekend in Den Bosch gehouden. Omroep Brabant zendt de wedstrijd zaterdagavond rechtstreeks uit.

De doorgang van de ene naar de andere piste maakt de wedstrijd nog eens extra spannend. Met hindernissen tot 1,45 meter wacht de ruiters een aantal pittige hindernissen in de Brabanthallen.

Het commentaar bij de Indoor Derby komt van oud-topruiter Eric van der Vleuten en sportjournalist Arjan van der Giessen. De Indoor Derby is een belangrijk onderdeel van het The Dutch Masters.

Ook zondag is Omroep Brabant erbij, vanaf 15.00 uur is de Rolex Grand Slam of Show Jumping live te zien op de website, app en tv.