Topsport en respect bij Indoor Brabant: 'Hier kunnen anderen van leren'

Als liefhebber van paardensport leek het Daphne (12) uit Mierlo leuk om eens de wereldtop in het springen en dressuur in actie te zien. De wedstrijden van The Dutch Masters maakten zaterdag dan ook veel indruk op de Mierlose. "Dit is bijzonder om live mee te maken." Ze was zeker niet de enige in de Brabanthallen, want dit weekend zijn er per dagdeel 8.000 toeschouwers.

Suze (10) en Isis (12) uit Helmond genieten met volle teugen van de topsport. En als de zussen het naar hun zin hebben, dan moeder Eline ook. "Ze hebben hier iets heel moois neergezet. De kaarten zijn wel erg duur, maar ze hebben flink uitgepakt. Leuk om al die mensen te zien die van deze sport houden, al is het voor sommigen ook een kwestie van zien en gezien worden." Myrthe en Marit Meijer (21) zijn voor het eerst bij Indoor Brabant, zoals de meeste Nederlanders The Dutch Masters kennen. "Op social media zagen we dit evenement voorbij komen en we wilden er graag heen. Het ziet er fantastisch uit, ze hebben hard gewerkt om de Brabanthallen zo om te bouwen."

"Je moet op het juiste moment aan de juiste knopjes draaien."

De tweelingzussen uit Zutphen rijden dressuur op recreatief niveau. "We hebben de wereldtop aan het werk gezien, daar kun je alleen maar bewondering voor hebben. Er gaat ongelofelijk veel tijd inzitten om dit niveau te halen. Er zijn zoveel dingen die je een paard kan leren, maar je moet op het juiste moment aan de juiste knopjes draaien. En ook nog voor zoveel publiek, dat is wel iets anders dan rustig trainen tussen vier muren." Paul uit Oirschot komt al tientallen jaren naar Indoor Brabant. "Vroeger stonden hier op woensdag de koeien in de hal tijdens de veemarkt en een paar dagen later vond Indoor Brabant plaats. Je ziet het ieder jaar groter worden. Ja, daar hoort meer commercie bij, anders is het niet meer te betalen." Zelf was hij actief in zowel dressuur als het springen. "Vanwege een rugblessure moest ik stoppen. Maar Indoor Brabant wil ik geen jaar missen. Het niveau ligt zo hoog, dat is prachtig om naar te kijken."

"Toen ik zei dat ik aan paardensport deed, werd ik weleens uitgelachen."

Zijn vrouw is ook een echte liefhebber en heeft bewondering voor de ruiters. "Toen ik vroeger zei dat ik aan paardensport deed, werd ik weleens uitgelachen. Dat is toch geen sport, zeiden mensen dan. Maar denk je dat je gewoon kunt gaan zitten en dat je paard het werk wel doet? Het is een samenspel tussen jou en het dier, dat vergt een enorme tijdsinvestering."

"Hier kunnen andere sporten iets van leren."

Bram uit Den Bosch heeft zelf niks met paardensport, maar zit een middagje met zijn zoon langs de piste. "Wat een mooi wereldje, de tribunes zitten vol. Ze gaan allemaal respectvol met elkaar om, daar kunnen andere sporten nog iets van leren." De wedstrijden zijn live te zien op Omroep Brabant tv/web/app en Brabant+. Op zondag live uitzending van de Rolex Grand Slam of Show Jumping vanaf 15.00 uur. Zondagavond op Brabant+ een samenvatting met alle hoogtepunten van het weekend.

