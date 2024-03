Kickbokser Verhoeven wint ook Glory Grand Prix en 500.000 dollar

Rico Verhoeven uit Halsteren heeft zaterdag weer een mooie prijs aan zijn imposante erelijst toegevoegd. 'The King of Kickboxing', al tien jaar onafgebroken wereldkampioen, schreef in een goedgevuld Gelredome de Glory Grand Prix voor zwaargewichten op zijn naam. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Levi Rigters, die in de tweede ronde moest opgeven nadat hij voor de vierde keer was neergegaan.

Verhoeven verdiende met zijn eindzege 500.000 dollar. De 34-jarige Verhoeven leek op weg naar een eenvoudige zege in de finale. Hij sloeg de 28-jarige Rigters in de eerste ronde tweemaal neer. Maar in de tweede ronde moest Verhoeven plotseling naar de grond. De kickbokser uit Halsteren wankelde heel even maar stelde snel orde op zaken. De Grand Prix voor zwaargewichten deed een beetje denken aan de K1, een toernooi met grote winnaars als Peter Aerts, Ernesto Hoost, Semmy Schilt en Remy Bonjasky dat eind vorige en begin deze eeuw zijn hoogtijdagen beleefde in Tokio. Organisator Glory organiseerde de afgelopen tien jaar alleen titelgevechten en geen toernooien. Bijna slaags met aartsrivaal

Verhoeven vreesde dat de beste kickbokser de Grand Prix misschien niet zou winnen, omdat het risico op een blessure op de loer lag voor de eindstrijd. Maar hij drong vrij eenvoudig door naar de finale. De Brabander opende zijn Grand Prix met een zege op de Fransman Sofian Laïdouni. Hij trok in de halve eindstrijd ook drie ronden uit voor een zege op de 23-jarige Nabil Khachab. Verhoeven raakte vlak na zijn halve finale bijna slaags met zijn aartsrivaal Jamal Ben Saddik, die in de hoek stond bij Khachab. De Belgische Marokkaan maakte een trappende beweging naar hem. Toegesnelde beveiligers slaagden er met veel moeite in beide kickboksers uit elkaar te houden. "Hij schopte naar me", zei Verhoeven. "Ik heb gewoon overduidelijk gewonnen. En dan komt hij weer de ring in. Deze man moet gewoon verbannen worden uit deze sport. Het is onacceptabel." De slechte relatie tussen Verhoeven en Ben Saddik gaat terug naar 2017, toen de Nederlander tijdens een staredown door de voor Marokko uitkomende kickbokser in zijn gezicht werd gespuugd. Verhoeven versloeg Ben Saddik in 2021 tijdens een heftig gevecht in het Gelredome.