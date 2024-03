Gezinsdrama Boekel: Poolse gemeenschap zamelt geld in voor vervoer lichamen

Er is een inzamelingsactie gestart voor de moeder en zoon die woensdag zijn omgekomen bij het gezinsdrama in Boekel. De initiatiefnemer wil geld inzamelen voor het vervoeren van de lichamen naar Polen. "We snappen ook wel dat mensen hier gemengde gevoelens bij hebben, maar we doen het voor de nabestaanden."

Met de inzamelingsactie wil Nowak de nabestaanden helpen in deze moeilijke periode. "Zij hebben nu al zoveel aan hun hoofd, om dit allemaal te verwerken", legt Nowak uit. "We hopen hen hiermee te steunen, want het is een behoorlijk bedrag om de lichamen naar Polen te brengen. Al helemaal als je niet verzekerd bent."

Wioletta Nowak, een bekende van de familie, is de inzamelingsactie gestart. "Het is hier in Brabant toch een beetje ons kent ons onder de Polen. We weten veel van elkaar", legt Nowak uit. "Dit heeft veel impact op ons als Poolse gemeenschap."

De schok is nog groot in Boekel na het familiedrama van afgelopen woensdag. In een huis aan de Dotterbloem stak een moeder haar zoon dood en raakte haar dochter bij de steekpartij zwaargewond. De vrouw kwam later die middag om het leven nadat ze in Wilbertoord zelf tegen een vrachtwagen reed.

In totaal is er 2500 euro nodig om de lichamen te vervoeren en dat is een behoorlijk bedrag. "Het is omgerekend 10.000 zloty en dat is echt heel veel geld in Polen", vertelt Nowak. "De meeste mensen daar verdienen namelijk vaak maar 700 euro per maand."

Nowak is de inzamelingsactie (ter info: 4 zloty is 1 euro) zaterdag gestart, maar krijgt ook veel kritiek. "Natuurlijk snappen we dat. We zamelen geld in voor een moeder die haar zoon om het leven heeft gebracht, alleen de familie heeft ook het recht om de lichamen naar Polen te vervoeren. We doen dit echt voor hen."

Het is nog niet bekend wanneer de lichamen worden vervoerd. Er moet volgens Nowak nog een afspraak worden gemaakt met het mortuarium in Polen. Al zal dat volgens haar niet lang meer gaan duren.

