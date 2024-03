Vrouw overleden bij steekpartij in Eindhoven, verdachte aangehouden

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/3 Foto: SQ Vision.

In een huis aan de Troyeshof in Eindhoven is zondagavond een vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Een man is aangehouden als verdachte, zo meldde de politie rond half twaalf. Het slachtoffer werd in het huis gevonden.