Vrouw (75) doodgestoken: haar 79-jarige man is aangehouden als verdachte

De 75-jarige vrouw die zondagavond dood werd gevonden na een steekpartij in een huis in Eindhoven, is vermoedelijk doodgestoken door haar 79-jarige man. Dat meldt de politie. De twee wonen in een seniorenwoning aan de Troyeshof in de wijk Achtse Barrier.

De man belde zelf naar de politie om de steekpartij te melden. Agenten vonden de dode vrouw in het huis. Haar man is aangehouden en zit vast. Het huis staat aan een hofje met seniorenwoningen. Er stonden zondagavond zeven politiewagens en een ambulance in de straat. Onderzoek

De Troyeshof werd afgezet voor onderzoek. Om erachter te komen wat er is gebeurd, werd ook een Forensisch Opsporingsteam ingeschakeld. De politie deed zondagavond onderzoek na de vondst van de dode vrouw: