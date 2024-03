Cameraman Hoyte van Hoytema wint Oscar voor zijn werk aan 'Oppenheimer'

Cameraman Hoyte van Hoytema, die opgroeide in Dinteloord, heeft zondagnacht een Oscar gewonnen voor de film Oppenheimer. De film gaat over de Amerikaanse natuurkundige Robert Oppenheimer en zijn rol bij de ontwikkeling van de atoombom. De 52-jarige Van Hoytema ontving het beeldje tijdens de ceremonie in het Dolby Theatre in Los Angeles. Dit is de eerste keer dat hij de belangrijkste filmprijs van de wereld wint.

Het was de tweede keer dat Van Hoytema genomineerd was voor een Oscar. De eerste keer was voor zijn werk aan de oorlogsfilm Dunkirk. Van Hoytema oogde blij met zijn winst. "Silly", begon hij zijn toespraak. De cameraman las zijn dankwoord voor van een briefje dat hij had meegenomen.

Pleidooi voor het gebruik van celluloid

Zijn belangrijkste boodschap was een pleidooi voor het gebruik van celluloid - het materiaal waarop films traditioneel wordt gedraaid - in plaats van digitale opnames. "Voor alle aspirant-filmmakers: probeer vooral te draaien op dat geweldige nieuwe ding dat ze celluloid noemen", zei Van Hoytema. "Het is veel gemakkelijker en de beelden zien er zoveel beter uit."

Verder bedankte hij regisseur Christopher Nolan en zijn vrouw, producent Emma Thomas. Zij maakten met Van Hoytema al vier films. "Jullie waren het beste dat mij kon overkomen in mijn carrière", benadrukte Van Hoytema. "Zonder jullie was dit nooit gebeurd." Ook bedankte hij zijn vrouw en dochter, die hem altijd hebben gesteund in zijn werk.

Polen en Zweden

De in Zwitserland geboren Van Hoytema volgde een filmopleiding in Polen en begon zijn carrière in Zweden. Daarna maakte Van Hoytema de overstap naar Hollywood, waar hij de laatste twaalf jaar meewerkte aan talloze grote internationale films.

