Omstreden hondenfokker Eersel mag nu helemaal geen dieren meer houden

Hondenfokker Jan Paridaans uit Eersel, die al jaren onder vuur ligt omdat hij honden slecht behandelde, mag nu helemaal geen dieren meer houden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zijn bedrijf 'Kwispel Enzo' maandagochtend gesloten. Alle dieren die er nog werden gehouden, zijn door de toezichthouder in beslag genomen.

De NVWA houdt de fokker al veel langer in de gaten. Eerder werden al ruim 700 honden weggehaald, omdat de dieren slecht werden verzorgd. Paridaans mocht daarna geen honden meer fokken of houden in de hokken, maar hij deed dat toch.

Bij de controle van maandagochtend werden geen honden, maar wel een hoop andere dieren in beslag genomen. Die werden gehouden in de hokken waar eerst honden zaten. Het gaat om varkens, pony’s, ezels, konijnen, cavia’s en pluimvee. Volgens de NVWA waren hun leefomstandigheden niet goed.

'Hokken vuil'

"Tijdens inspecties bleek dat de huisvesting niet op orde was voor veel diersoorten. Zo waren de ruimten te klein, waren de hokken vuil en kregen de dieren niet de nodige zorg. De NVWA gelooft niet dat de houder dieren in de toekomst wel de juiste zorg biedt en zorgt er met de sluiting voor dat er geen dieren meer worden gehouden", zegt een woordvoerder van de toezichthouder.

De fokker zei zelf de dieren 'voor privédoeleinden' te gebruiken, meldt de NVWA.

Aanpak sinds 1 januari mogelijk

Sinds 1 januari kan de NVWA een bedrijf sluiten als dieren niet goed worden verzorgd. Dat komt omdat de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing is aangepast. Het is de eerste keer dat de NVWA op deze manier een bedrijf sluit.

Onderzoeken

Naar de fokker lopen allerlei onderzoeken. Van de gemeente Eersel kreeg Paridaans meerdere dwangsommen opgelegd, omdat hij ondanks een verbod toch steeds honden hield op zijn terrein. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de fokker.

Hondenfokker Kwispel Enzo kwam in november 2022 in de publiciteit nadat dierenwelzijnsorganisatie House of Animals met een verborgen camera poolshoogte ging nemen bij de fokker. Zij ontdekte 'erbarmelijke omstandigheden' en sprak over 'grootschalige broodfok in een illegale puppyfabriek'.

Voordat de wet werd aangepast, konden fokkers gewoon doorgaan met het illegaal fokken van dieren. In deze video leggen we je uit hoe dat kon: