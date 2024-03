Yuna (1) ontvoerd naar Litouwen: haar moeder krijgt 1 jaar celstraf

Simona B. (39) moet een jaar de cel in omdat ze haar dochter in 2019 naar Litouwen heeft ontvoerd. Het meisje was toen 1 jaar oud. Het gerechtshof in Den Bosch legde donderdag ook nog eens twee jaar voorwaardelijke celstraf op als stok achter de deur. De Litouwse vrouw was in hoger beroep gegaan tegen de celstraf van drie maanden die ze eerder van de rechtbank had gekregen, maar het hof gaf haar een veel hogere straf.

De advocaat-generaal twijfelde nog over een straf, twee weken geleden. Hij wilde wel een flinke celstraf eisen, maar vond niet dat een moeder te lang bij haar kind kan wegblijven. Het gerechtshof oordeelde anders en maakte van de geëiste vier maanden voor ontvoering een celstraf van een jaar.

Volgens het hof doet de eis van justitie geen recht aan de ernst van het misdrijf en verdient SImona een hogere straf. Simona heeft haar dochter willens en wetens ontvoerd en Tommy, de vader van het meisje, op alle manieren dwarsgezeten. Ze heeft het hem onmogelijk gemaakt om zijn taak als vader uit te voeren. Bovendien moet volgens het hof het kind altijd centraal staan.

'Vakantie'

Simona heeft dochter Yuna (nu bijna 7) in februari 2019 onder het mom van een vakantie meegenomen naar Litouwen en haar daar gehouden tot op de dag van vandaag. Haar ex Tommy Roussen uit Den Bosch strijdt sindsdien voor gerechtigheid.

En ook al kreeg Tommy eerder van de rechtbank al gelijk, dochtertje Yuna woont nog steeds in Litouwen. Volgens een uitspraak van een Litouwse rechtbank is ze daar geworteld en hoeft ze niet terug naar Nederland waar ze is geboren. Het contact met zijn ex in Litouwen verloopt moeizaam voor vader Tommy. Wel videobelt hij wekelijks met zijn dochter. Na de uitspraak van de rechtbank is Yuna ook al een paar keer in Nederland geweest.

Tommy hoopt, als de straf voor zijn ex definitief is, betere afspraken af te dwingen via een civiele rechter. Zijn ex Simona kan nog in cassatie gaan tegen deze uitspraak in hoger beroep. Dan duurt het nog een flinke tijd voor de straf echt definitief is.

Geschrokken

Tot ieders verrassing was Simona 29 februari aanwezig bij de zitting. Ze was waarschijnlijk geschrokken van de celstraf van de rechtbank van drie maanden en nog eens zeventien maanden voorwaardelijk en het leek haar beter om het gerechtshof nu wél te woord te staan.

Volgens Simona ging de relatie met Tommy niet goed en was ze door hem ‘het huis uit geschopt’. Hij was niet goed voor haar en vond het prima dat ze in Litouwen bleef, zo betoogde ze.

'Zeer ernstig feit'

En, zei ze, het meenemen van Yuna en inschrijven in Litouwen is volgens Litouwse begrippen geen internationale kindontvoering. Een kind hoort bij de moeder en straf wordt alleen opgelegd als je bijvoorbeeld als ouder geen erkend gezag hebt. En Tommy had zijn dochter gerust mogen bezoeken.

Maar het hof neemt haar kwalijk dat ze Yuna heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag en dat is een zeer ernstig feit. Vader Tommy had niets te vertellen en heeft alle vader-dochtermomenten moeten missen. Een band opbouwen met haar vader is zo ernstig bemoeilijkt.

Vader Tommy Roussen reageerde emotioneel en opgetogen op het vonnis. Wel zei hij te verwachten dat zijn ex nog in cassatie zal gaan.

LEES OOK:

Yuna (6) werd ontvoerd door haar moeder naar Litouwen: 4 maanden cel geëist

Vlak voor het hoger beroep sprak Omroep Brabant nog met Tommy Roussen. Hij heeft zijn dochter drie keer gezien sinds de uitspraak van de rechtbank vorig jaar mei: