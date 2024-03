11-jarig meisje doodgeschoten in Antwerpen: verdachte uit Breda vrij

Een vrouw van 24 uit Breda, die vorige week woensdag werd opgepakt in een onderzoek naar de dood van een elfjarig meisje in Antwerpen, is vrij. Ze is nog wel verdachte in de zaak. Dat meldt het OM. Een 31-jarige verdachte uit Amsterdam zit nog wel vast.

Op 9 januari 2023 werd een woning aan de Nieuwdreef in Antwerpen onder vuur genomen. De kogels gingen door keuken waar het gezin zat te eten. Het 11-jarige meisje kwam om. Haar vader (58) en zussen van 13 en 18 jaar oud raakten lichtgewond. Volgens de Gazet van Antwerpen waren de twee Nederlandse verdachten al langer in beeld als verdachten en was er een Europees aanhoudingsbevel voor hen uitgeschreven. Drugsgeweld

Eerder zei de Antwerpse burgemeester dat de beschieting iets te maken had met de drugsmisdaad in de Belgische stad. De politie zei toen al rekening te houden met Nederlandse verdachten. Vorige week waren er ook meerdere huiszoekingen in samenwerking met de Belgische politie en het OM, onder meer in de regio Amsterdam, Rotterdam en Breda. In deze video zie je hoe de politie onderzoek deed in Antwerpen: