'Vieze man in het park' zoekt nu zijn prooi op Snapchat of in games

De rechtszaak rond Gianni de W. (25) uit Etten-Leur, die honderden meisjes afperste met hun naaktfoto's, staat niet op zichzelf. Justitie ziet steeds vaker mannen die de hele dag online zijn op zoek naar slachtoffers. “Door de opkomst van internet is het veel makkelijker geworden om snel veel slachtoffers te maken.”

In december kreeg basisschoolleraar Bas G. (45) uit Vlijmen nog acht jaar cel en tbs van de rechtbank, omdat hij online seksuele contacten had met zeventig kinderen. In zijn Snapchataccount had hij contact gelegd met in totaal 439 kinderen. Hij zat na school uren achter zijn pc om jonge meisjes en jongens te benaderen. Hij deed zich voor als een geïnteresseerde leeftijdsgenoot, maar had louter seksuele bedoelingen. Deze week werd duidelijk hoe Gianni de W. (25) uit Etten-Leur te werk ging. Hij bood geld voor pikante foto's. Als hij die eenmaal had, betaalde hij niks maar dreigde hij die foto's naar bekenden te sturen. Alleen als de meisjes naaktfoto's stuurden, zou hij dat niet doen. En zo ging Gianni, al dreigend, steeds verder. De slachtoffers waren zo bang dat ze hem naaktfoto's en seksvideo's stuurden om hem maar tevreden te houden.

“Veel kinderen vinden het normaal om onbekenden te vertrouwen."

Sinds de opkomst van internet en dan vooral social media en gamingplatforms waar gechat kan worden, is het steeds makkelijker geworden om contact te leggen met onbekenden. Dat ziet ook Linda van den Oever. Zij is officier van justitie met als specialisatie kinderporno bij het Landelijk Parket. “Veel kinderen vinden het tegenwoordig heel normaal om een vertrouwensband te hebben met onbekenden, bijvoorbeeld bij games. Mensen met kwade bedoelingen maken daar misbruik van.” De werkwijze is altijd dezelfde: via een kanaal als Snapchat kunnen wildvreemden een contactverzoek doen. Door zich voor te doen als leeftijdsgenoot halen ze al de grootste argwaan weg. Zo ging Gianni de W. te werk, maar ook leraar Bas G. en van bijvoorbeeld Fred K. (46) die komende zomer terecht zal staan voor in totaal zo’n 43 seksuele contacten online.

“Deze daders zijn er de hele dag mee bezig."

“We zien steeds vaker zaken met heel veel slachtoffers”, vertelt Van den Oever. “Deze daders zijn er de hele dag mee bezig en zo’n zaak als deze rond Gianni de W. is helaas niet uitzonderlijk. Het begint met één aangifte, maar al snel blijkt dat er vele slachtoffers zijn van de dezelfde dader.” Van den Oever vindt dat ouders en bijvoorbeeld scholen nog te weinig doordrongen zijn van de gevaren van internet. “Vroeger waarschuwden we om niet met iemand mee te gaan, maar nu moeten we waarschuwen voor die man op internet en dat gebeurt nog te weinig. En dat terwijl de seksuele cultuur is veranderd. We sturen bijvoorbeeld veel eerder naaktbeelden naar elkaar.”

"We moeten deze jonge kinderen beschermen tegen gevaren op internet."

De slachtoffers worden ook steeds jonger, ziet Van den Oever. “10 tot 12 jaar, maar ook nog veel jonger. Eigenlijk al vanaf een leeftijd dat kinderen een telefoon of tablet gebruiken. De groep van mogelijke slachtoffers is ook veel groter geworden, doordat kinderen steeds jonger een telefoon of tablet hebben, mét camera.” “Het zit ook nog te weinig in ons systeem om deze jonge kinderen te beschermen tegen gevaren op internet. Iedereen moet aan de bak”, vindt Van den Oever. “Kinderen weten vaak zelf nog niet wat kan en mag en daar wordt veel misbruik van gemaakt. Politie en justitie zetten zich hier enorm voor in en hopelijk helpt iedereen mee. Als ouders zich melden over online misbruik of bijvoorbeeld over gedragsverandering van hun kind, dan gaan wij zoeken en de daders vinden.”

"Door er open over te praten, durven kinderen eerder een negatieve ervaring te delen."