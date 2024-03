Pompbediende bedreigd met pistool voor een tientje en wat kleingeld

Een medewerkster van een tankstation in Waalre kreeg de schrik van haar leven toen ze bij een gewapende overval afgelopen januari de loop van een pistool in haar gezicht kreeg. Buit: een tientje en wat kleingeld. In Bureau Brabant werden maandagavond beelden getoond van de overval om zo de daders te kunnen opsporen.

De overval was op 22 januari bij het tankstation aan de Burgemeester Mollaan in Waalre. Op de beelden zijn twee daders te zien. Een overvaller staat op wacht bij de ingang en de ander loopt naar de kassa. Daar krijgt de medewerkster meteen een pistool op haar gericht. “De dader ging naar binnen en mijn collega schrok”, vertelt een medewerker van het tankstation. “Ze zei: ik heb niks. Er is hier niets. Maar daar nam de dader geen genoegen mee. Mijn collega heeft hem een tientje en wat kleingeld meegegeven zodat de dader naar buiten zou gaan.” Meteen daarna heeft de medewerkster zichzelf in veiligheid gebracht op een andere plek, achter in het tankstation. Inmiddels werkt de vrouw niet meer bij het tankstation. “We hebben nog steeds uitvoerig contact met haar en proberen haar zo veel mogelijk te steunen.” Heel veel geweld, voor iets meer dan tien euro, vindt de politie en roept daarom de hulp van het publiek in om de zaak op te lossen.