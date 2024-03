Buurmeisjes zijn apetrots dat hun Hoyte een Oscar wint als beste cameraman

De oude garde in Dinteloord raakt er niet over uitgepraat: cameraman Hoyte van Hoytema, hun vroegere dorpsgenoot, heeft in Amerika een Oscar gewonnen. Die kreeg hij voor zijn camerawerk voor de film Oppenheimer, dé filmhit van 2023. Van Hoytema groeide op in het Brabantse dorp, maar vertrok op jonge leeftijd naar het buitenland. Zijn oude buurmeisjes zijn trots dat hij uitgegroeid is tot een van de beste cameramannen ter wereld. “Heel apart, maar superleuk”, zegt Elly de Bruijn.

“Hoyte was toen twee of drie jaar oud”, zegt Elly. “Jannie en ik waren al vriendinnen. En dan komen er twee van die kleintjes naast je wonen, dat was leuk.” Volgens de twee dames was het een warm gezin. “Alles mocht en alles kon”, zegt Jannie. “Je was altijd welkom voor een bakkie thee en je kon altijd mee-eten. Het was er altijd heel gezellig.”

Elly is inmiddels 59, maar woonde in haar jeugd naast de familie Van Hoytema. “Ik ben harstikke trots op m’n buurjongetje”, zegt ze. In 1974 kwam het gezin naast het huis van haar ouders te wonen. Ze verhuisden vanuit Zweden naar Dinteloord. Samen met Jannie van Dam, destijds haar buurmeisje, paste Elly op Hoyte van Hoytema en zijn oudere broer.

Dat Van Hoytema ruim veertig jaar later zo groot zou worden hadden de twee niet verwacht. “We waren toen zelf pas tien, daar dachten we niet over na”, zegt Jannie. “Maar een vriendin van mij is later daar het huishouden gaan doen en die heeft altijd tegen Hoyte gezegd: 'Jij wordt beroemd.' Dat was haar intuïtie ofzo.”

Ze laat een foto zien waarop ze als kind samen met Hoyte carnaval vierden. “Dit indiaantje is Hoyte", wijst ze. "Daarachter staat zijn broer Joris en wij daarnaast.” Elly is haar oude buurjongen altijd blijven volgen. “Eerst op Hyves, daarna op Facebook. Ik herken hem nog steeds uit duizenden”, zegt ze.

Ook Joke Ruijzing, een oude vriendin van de moeder van Van Hoytema, zag vroeger al dat er talent in de jonge Hoyte schuilde. “Het was een heel creatieve jongen”, zegt ze. “Hij hoefde maar een muziekinstrument te zien en kon erop spelen. En naderhand zat hij in een band.”

Het verbaast haar dan ook niet dat hij nu een Oscar heeft gewonnen. “Het heeft een tijdje geduurd, want het zat een beetje tegen.” Joke doelt daarmee op het begin van zijn filmcarrière. Van Hoytema werd twee keer afgewezen voor de filmacademie in Amsterdam. En ook na zijn filmopleiding in Polen kon hij niet meteen aan de bak. Uiteindelijk verhuisde hij naar Zweden, waar de filmmakers wel in hem geloofden. “Het zat er gewoon in dat hij iets groots ging doen”, zegt Joke. “Gelukkig is hij toch ontdekt.”

De cameraman nam de prijs zondagnacht in ontvangst in Los Angeles. “Ik zei al tegen Elly: 'We moeten naar Los Angeles'”, lacht Jannie. Ze heeft maandagochtend ieder uur de herhaling van het journaal bekeken. “Het blijft leuk om een bekende van vroeger op tv te zien die een Oscar heeft gewonnen. Normaal zijn het mensen die je niet kent, maar dat het nu zo dichtbij komt is wel bijzonder.”

Niet alleen cameraman Hoyte van Hoytema viel zondag in de prijzen. Ook de regisseur Christopher Nolan en acteurs Cillian Murphy en Robert Downey jr. wonnen een Oscar. Daarnaast won de film prijzen voor beste film, beste muziek en beste montage.

