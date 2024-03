Eerste elektrische binnenhaven van Europa: Waalwijk kan niet wachten

“Het water dat u hier ziet, wordt twee tot drie keer zo lang", vertelt wethouder Frank Spierings terwijl hij richting de windmolens bij de huidige haven in Waalwijk wijst. “Hier kunnen straks twee containerschepen van 115 meter achter elkaar liggen. Daarnaast komen grote kranen, zoals je ze kent van de havens in Tilburg en Rotterdam, die containers van de schepen afhalen en terugplaatsen.”

Geen treinverbinding, dus transport via het water De elektrische binnenhaven is hard nodig, stelt de gemeente. “Er zitten hier prachtige bedrijven. Bol.com zit er. En we zijn de grootste op het gebied van keukens, grote banden en leasemaatschappijen”, somt Wouters op. “Wij zijn een van de grootste gemeenten in Nederland zonder een treinverbinding, dus we moeten wel van het water of de weg gebruikmaken. We willen zoveel mogelijk transport via het water laten plaatsvinden.”

In de stromende regen beschrijven wethouder Spierings en projectleider Harald Wouters de plannen voor een duurzame haven in Waalwijk, de eerste elektrische binnenhaven van Europa. “Een haven met een grotere containerterminal die voor de hele regio interessant is. Dit gaat miljoenen transportkilometers schelen op de weg”, stelt de wethouder. “Het scheelt 1700 ton CO2 per jaar,” vult Wouters hem aan.

Op kleine schaal Champions League spelen

“Het is supergaaf dat je de eerste in Europa bent", glundert Wouters. "Vanuit Europa wordt heel erg gekeken naar havens als Rotterdam, Antwerpen en Hamburg, maar dat is echt de Champions League. Terwijl wij juist op kleine schaal aan Europa kunnen laten zien dat het kan. Op die manier laten we aan andere havens zien dat zij ook helemaal kunnen verduurzamen.”

In Waalwijk staan ze te popelen. “Wij kunnen niet wachten, maar het gaat nog even duren. Want nadat hier een schop in de grond gaat, zijn we weer anderhalf jaar verder voordat de nieuwe haven operationeel is”, aldus Wouters. “Wij staan klaar om dat zo snel mogelijk te doen.”

De planning is afhankelijk van het stikstofdossier. Alles staat in de startblokken, maar er rust nog één bezwaar op het plan. Stichting Van Gol naar Beter is in een juridische strijd verwikkeld met de gemeente Waalwijk. De stichting trekt de gelegde stikstofpuzzel in twijfel. Dinsdag zien de twee partijen elkaar in de rechtbank.

Nieuwe afrit A59

Onderdeel van de plannen is het aanleggen van een nieuwe randweg met een eigen afrit aan de A59. “Omdat we deze haven elektrificeren, besparen we op al het truckvervoer via de snelweg,” legt Wouters uit. “We bieden aan om vanuit Rotterdam hier naartoe te varen en dan de overslag van de containers hier plaats te laten vinden. Daarmee besparen we 23 miljoen ‘vrachtwagenkilometers’ per jaar.”

Het geld voor deze emissieloze haven komt onder meer van de bedrijven zelf en ook het Rijk draagt een steentje bij. De nieuwe haven kost dertig miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur stelt, ter versterking van de binnenvaart, vijf miljoen euro beschikbaar. Nog eens 7,5 miljoen komt van de provincie.