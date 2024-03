Hoe illegale puppyfabriek van omstreden fokker te werk ging: een overzicht

De omstreden hondenfokker 'Kwispel Enzo' van Jan Paridaans uit Eersel is maandag door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten. De fokker lag al jaren onder vuur, maar de toezichthouder kon het bedrijf niet eerder sluiten. Dit gebeurde er in de loop van de jaren bij de fokker.

2 november 2022

House of Animals brengt de zaak aan het rollen, als het met een verborgen camera poolshoogte neemt bij de fokker na meldingen over 'doodzieke puppy’s'. De dierenwelzijnsorganisatie ziet dat de dieren onder 'erbarmelijke omstandigheden' leven en spreekt over 'grootschalige broodfok in een illegale puppyfabriek'. Volgens House of Animals zijn er op het hoogtepunt meer dan duizend honden bij de fokker. De NVWA laat weten dat er eerst een 'grondig dossier' opgebouwd moet worden. Een woordvoerder laat weten geschrokken te zijn. "Het is daar echt niet oké." Bekijk de reportage van House of Animals:

Wachten op privacy instellingen...

16 november 2022

Twee weken nadat House of Animals met de beelden komt, bepaalt de rechtbank in Den Bosch dat Paridaans per direct moet stoppen en de vierhonderd honden binnen zes weken weg moeten zijn. Dat besluit wordt niet genomen omdat de dieren er niet goed worden gehouden, maar omdat op de locatie geen hondenfokkerij is toegestaan volgens het bestemmingsplan van de gemeente. De fokker stapte zelf naar de rechter. 22 december 2022

House of Animals vindt dat de NVWA niet genoeg vaart maakt met het aanpakken van de fokker. De dierenwelzijnsorganisatie dreigt daarom met een kort geding om de NVWA tot een inspectie van het bedrijf proberen te dwingen. House of Animals is blij met de actie. "Heeft dreiging met kort geding dan toch effect gehad en gaan ze eindelijk honden in beslag nemen?!" De NVWA geeft Paridaans de opdracht om de werkwijze te verbeteren. Tijdens de controle in december worden 29 honden weggehaald. 24 januari 2023

Een maand later komt de NVWA opnieuw in actie. Tijdens een inspectie, die twee dagen duurt, worden in totaal 435 verwaarloosde honden weggehaald. De NVWA besluit om 115 honden en 44 pups te laten zitten. "Dieren verplaatsen levert stress op. Verplaatsen van moederhonden met jonge pups levert bijvoorbeeld een te groot risico op voor de pup", geeft de toezichthouder als reden. De NVWA maakt deze beelden van de inval:

1 februari 2023

De Raad van State, de hoogste rechter van ons land, bepaalt dat de fokker moet stoppen binnen zes weken. De gemeente Eersel mag Paridaans een dwangsom opleggen als hij doorgaat met zijn bedrijf, zo oordeelt de Raad van State. De gemeente probeerde in december 2021 de fokker al aan banden te leggen, omdat er op die plek volgens het bestemmingsplan geen fokkerij mag zitten. Paridaans was het niet eens met die uitspraak en vocht tot de hoogste rechter om zijn gelijk te halen. Maar de Raad van State geeft de gemeente uiteindelijk gelijk. 29 maart 2023

Paridaans houdt nog altijd honden op zijn terrein, ondanks dat hem dat door de Raad van State is verboden. Daarom wordt hem door de gemeente een dwangsom van 2500 euro opgelegd. In de weken daarna volgt dwangsom na dwangsom, totdat het maximum van 25.000 euro is bereikt. 4 mei 2023

'Een triest dieptepunt' volgt in mei 2023, als een inspecteur van de NVWA wordt aangevallen. Niet door de fokker zelf, maar door 'een andere hondenfokker die op het terrein was'. Tijdens de inspecties hangt er vaker 'een sfeer van intimidatie en soms ook agressie', laat de toezichthouder weten. 23 mei 2023

Een paar weken na de mishandeling van de inspecteur worden alle nog aanwezige honden door de NVWA weggehaald. Tijdens inspectie blijkt dat de dieren gezondheidsproblemen hebben. 160 dieren worden naar een opvanglocatie gebracht. De overheid neemt de zorg voor de dieren over, maar wel op kosten van de fokker. House of Animals diende in de week ervoor een handhavingsverzoek in bij de NVWA, omdat er weer puppy's waren geboren. Paridaans wordt door de politie opgepakt, omdat hij de inspectie belemmert. Op deze beelden zie je hoe alle honden worden weggehaald.