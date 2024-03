In de Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn drie stokstaartjes geboren. Het drietal liet zich vorige week voor het eerst zien aan verzorgers en toeschouwers. Omdat de dieren kaal, blind en doof geboren worden, blijven ze de eerste weken onder de grond. Na een week of drie komen ze voor het eerst naar buiten. Verzorgers denken dat het drietal nu een maand oud is.