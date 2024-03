Massaal naar Dortmund om PSV te steunen: 'Maak je niet vaak mee'

In alle vroegte verzamelen duizenden supporters van PSV zich woensdagochtend bij het Philips-stadion in Eindhoven. Met vertrouwen vertrekken ze naar Dortmund voor de belangrijke Champions Leaguewedstrijd van vanavond tegen Borussia. "Ze gaan winnen. Ze gaan door", hoort onze verslaggever.

Iets voor negen uur is het zover. De fans moeten instappen, de deuren van de bussen sluiten en de chauffeurs starten de motoren. "Een dag als vandaag maak je niet vaak mee. De sfeer is altijd goed. Zo meteen klinken de clubliederen door de speakers en dan barst het sportieve feest los", vertelt buschauffeur Ricardo. Het is de dag van de waarheid voor PSV. Drie weken geleden was de Duitse club te gast in het Philips Stadion. Het bleef toen bij een gelijkspel. "We hebben alle kans en goede hoop. Eindelijk kunnen we weer verder komen", zegt Lidy Toelen van de supportersvereniging.

"Met zoveel supporters kan het alleen maar één groot feest worden."

Voor het stadion op de PSV-laan staan vijf grote bussen klaar om naar het stadion van Borussia Dortmund gaan. "We reizen met vijfhonderd supporters in bussen daarnaartoe. De rest gaat met de auto. Met zoveel supporters kan het alleen maar één groot feest worden." Op de markt van Dortmund is een speciale PSV-fanzone gemaakt voor de supporters van de Eindhovense club. Een van de fans die klaar staat om in te stappen is Gerard. Hij heeft wel zin in een mooi feest. "Daar komen verschillende artiesten en we kunnen er een lekker potje bier pakken. Ik ben twee dagen vrij, dus laat maar komen."

"Het zal wel spannend worden."

De fan heeft vertrouwen in een overwinning. "Uit bij Dortmund is natuurlijk altijd lastig, maar we doen het dit jaar heel goed. Na een verlenging, denk ik dat we met penalty's het verschil maken en winnen. Al zal het wel erg spannend worden allemaal." De supporters hebben aardig wat over om bij de wedstrijd te kunnen zijn. Om kwart over zes was de 73-jarige Jan al uit zijn bed om de bus te kunnen halen. "Ik woon net onder Amsterdam en moest en zou meegaan. Het lijkt mij een hele ervaring. Spannend of we doorgaan of niet."

"Ik vind dat je realistisch moet blijven, maar PSV zal winnen."

Een bus verderop staat Jens. Hij heeft met zijn vrienden vertrouwen in een makkelijke overwinning van PSV op de nummer vier van de Bundesliga. "Nou mijn vrienden denken 0-3, maar ik vind dat je realistisch moet blijven. PSV wint met 1-2." Om negen uur woensdagavond zal het eerste fluitsignaal klinken in het Signal Iduna Park, het grootste stadion van de Duitse Bundesliga dat plaats biedt aan ruim 81.000 toeschouwers.