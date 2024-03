Bedrijven proberen te verdienen aan mensen die gewond zijn geraakt

Het kan iedereen gebeuren: een ongeluk op de werkvloer, in het verkeer of zelfs in de supermarkt. Als je daardoor gewond raakt, kan je proberen de schade te verhalen op een ander. Naast letselschadeadvocaten zijn er veel bedrijven die daar maar wat graag bij helpen. Vaak om de verkeerde reden, ziet letselschadeadvocaat Ferda van Benthem uit Breda. "Deze bedrijven zijn vooral bezig met hoe ze hier geld aan kunnen verdienen."

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weet een man die woensdag in de rechtbank in Den Bosch tegenover de Jumbo stond. Hij pakte in 2017 in een Jumbo-filiaal in Gemert nootjes uit een schap. Toen hij naar het einde van het gangpad liep, botste hij met zijn hoofd tegen de voorraadkarretjes van een winkelmedewerker.

Hoe dat precies gebeurde en wie de schuld daarvan heeft, daar worden de partijen het woensdag in de rechtbank niet over eens. Zeker is wel dat de man na de botsing een hersenschudding opliep, arbeidsongeschikt is geworden en zegt nog altijd last van de klap te hebben. "Op slechte dagen kan ik niet zelf naar de wc lopen of de kraan opendraaien", vertelt hij.

Het is een voorbeeld van een zaak waarbij je met een letselschadeadvocaat een schadevergoeding kunt eisen in de rechtbank. Als de rechter zegt dat de Jumbo aansprakelijk is voor het ongeluk, dan kan een verzekeraar een bedrag uitkeren.

Maar behalve advocaten die daarvoor zijn opgeleid, zijn er ook veel bureaus die slachtoffers van letselschade te hulp schieten. En daar gaat het volgens letselschadeadvocaat Ferda van Benthem uit Breda vaak mis. Sommige bureaus doen het volgens haar vooral om een deel van het schadebedrag te kunnen krijgen. Het helpen van de slachtoffers is voor hen minder belangrijk.