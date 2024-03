A2 bij Eindhoven is weer helemaal open na dag vol verkeersellende

De A2 bij Eindhoven is sinds woensdagavond halfnegen weer helemaal open. De weg was urenlang helemaal afgesloten door een dreigende gaslekkage langs de snelweg. De afsluiting zorgde voor chaos op wegen in en rondom Eindhoven.

Ook de naastgelegen N2 is weer open. Omdat mensen niet over de A2 konden rijden, namen ze een alternatieve route. Dat zorgde voor flinke drukte in Eindhoven en op wegen in omliggende dorpen. Uit voorzorg werden de naastgelegen snelwegen, een gecombineerd stuk A2 en A67, in beide richtingen afgesloten. Woensdag aan het einde van de ochtend werd ontdekt dat er een gaslek dreigde bij de Professor Holstlaan, vlak naast de High Tech Campus. Het gevaar ontstond nadat een grote hoeveelheid zand onder de leiding wegspoelde. Die hangt daardoor in het luchtledige en dreigt door te buigen. Een kraan is aanwezig om de leiding te ondersteunen. In deze video legt de brandweer uit waarom de kapotte gasleiding voor problemen zorgt: